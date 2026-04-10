En Colombia, los contratos de arrendamiento vuelven a estar en el centro del debate tras recordarse los alcances de la Ley de Alquiler. La normativa establece límites claros a los cobros que pueden exigir los propietarios, especialmente en lo relacionado con garantías económicas. Uno de los puntos más sensibles es el uso de depósitos en dinero. Aunque es una práctica extendida en el mercado inmobiliario, la legislación vigente establece restricciones que muchos arrendadores continúan ignorando. Esto ha generado advertencias para quienes incumplen la norma. La consecuencia es directa: los inquilinos que hayan entregado dinero bajo estas condiciones podrían exigir su devolución. Este escenario pone en evidencia un cambio clave en la interpretación y aplicación de la Ley 820 de 2003, que busca equilibrar la relación entre propietarios e inquilinos. La normativa prohíbe de forma expresa que los arrendadores soliciten depósitos en efectivo como garantía del cumplimiento del contrato. Esto incluye cualquier suma entregada con la excusa de cubrir posibles daños o incumplimientos futuros. En ese sentido, cualquier cobro de este tipo carece de validez legal. Incluso si el dinero ya fue entregado, el inquilino tiene derecho a reclamarlo en cualquier momento, ya que el propietario no puede retenerlo ni condicionarlo al final del contrato. El marco legal también advierte sobre otras conductas indebidas que pueden presentarse en los contratos de vivienda: Estas prácticas pueden derivar en sanciones para los propietarios, ya que vulneran los derechos del arrendatario. A pesar de las restricciones, la legislación sí permite ciertos mecanismos para proteger al arrendador, siempre dentro de límites específicos: Este esquema busca mantener un equilibrio entre la protección del inmueble y los derechos del inquilino, evitando abusos en el mercado de vivienda urbana.