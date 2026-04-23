La Corte Constitucional volvió a fijar límites claros a los despidos en el país al ordenar medidas concretas a favor de empleados desvinculados en condiciones protegidas. El fallo impacta directamente a quienes estaban cerca de pensionarse o presentaban condiciones de salud relevantes. El pronunciamiento se da tras el análisis de casos en los que entidades estatales retiraron a trabajadores vinculados en provisionalidad para dar paso a quienes ganaron concursos de méritos. Sin embargo, la decisión advierte que estos procesos no pueden desconocer garantías laborales. En este contexto, la estabilidad laboral reforzada se convierte en el eje del fallo. El tribunal concluyó que, aun cuando los cargos eran temporales, las entidades debían adoptar medidas para proteger a los empleados en situación especial. El alto tribunal determinó que las entidades deben evaluar primero la posibilidad de reubicar a los trabajadores despedidos en cargos equivalentes o similares. Esta medida busca evitar afectaciones a quienes estaban próximos a cumplir requisitos pensionales. En caso de no existir vacantes disponibles, la Corte ordenó un pago extraordinario. Este consiste en cubrir los aportes faltantes para que el trabajador pueda completar las semanas necesarias y acceder a la pensión de vejez. El fallo pone especial énfasis en los llamados prepensionados, es decir, quienes están a menos de tres años de cumplir los requisitos para pensionarse. Sobre este punto, el tribunal recordó: “Las personas prepensionadas son aquellas que necesitan tres años o menos para cumplir los requisitos de la pensión de vejez”. Además, advirtió que retirarlos del cargo puede afectar gravemente su derecho a la pensión, por lo que las entidades deben extremar medidas antes de desvincularlos. En el caso de trabajadores con afectaciones de salud, la Corte reiteró que existe una protección especial. Incluso si el vínculo es provisional, las empresas deben priorizar su permanencia o eventual reincorporación. El tribunal fue enfático al señalar que “la existencia de una situación de debilidad manifiesta por razones de salud” exige medidas adicionales para evitar vulneraciones. Esto incluye el reintegro o, en su defecto, garantizar los aportes necesarios para asegurar derechos futuros. La decisión deja un precedente clave para empresas y entidades públicas, que deberán revisar sus procesos de desvinculación y asegurar el cumplimiento de estas obligaciones en adelante.