La medida está dirigida a quienes tienen a su cargo hijos con discapacidad y cumplen ciertos requisitos.

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Las madres trabajadoras en Colombia que tienen a su cuidado hijos con discapacidad cuentan con un beneficio especial que les permite acceder a la pensión de vejez sin necesidad de cumplir la edad mínima exigida para la jubilación.

Esta figura, que sigue vigente dentro del sistema pensional colombiano, busca brindar protección económica a las familias que enfrentan responsabilidades permanentes de cuidado y acompañamiento.

Mientras la mayoría de los afiliados deben esperar hasta alcanzar la edad establecida por la ley para pensionarse, existe una excepción contemplada en la normativa que elimina este requisito para determinados casos. El objetivo es reconocer las dificultades que enfrentan quienes dedican gran parte de su vida al cuidado de una persona con una condición de invalidez física o mental.

¿Quiénes pueden acceder a la pensión especial de vejez sin cumplir la edad mínima?

La legislación colombiana establece que la madre trabajadora cuyo hijo presente una invalidez física o mental debidamente certificada puede solicitar la pensión especial de vejez sin necesidad de acreditar la edad mínima que normalmente exige el sistema .

Este beneficio también puede extenderse al padre en situaciones específicas. Para ello, debe tener la patria potestad del hijo con discapacidad y demostrar que la madre ha fallecido. En ambos escenarios, es indispensable que la persona en condición de discapacidad dependa económicamente del solicitante y permanezca bajo su cuidado.

La medida busca ofrecer un respaldo a los hogares que asumen de manera permanente los costos y responsabilidades derivados de la atención de una persona con discapacidad.

Buenas noticias para madres trabajadoras: pueden acceder a la pensión especial de vejez sin cumplir la edad mínima en estos casos. ChatGPT - creada con IA

¿Cuáles son los requisitos para obtener la pensión especial por hijo con discapacidad?

Aunque la edad deja de ser un requisito, la ley sí exige el cumplimiento de varias condiciones para acceder a esta modalidad pensional.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Haber cotizado al menos 1.300 semanas al Sistema General de Pensiones .

Tener un hijo con una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%.

Contar con una certificación oficial que acredite la condición de invalidez.

Demostrar la dependencia económica del hijo respecto de la madre o padre que solicita la pensión.

Mantener vigente la situación de discapacidad y la dependencia económica.

Las autoridades encargadas del reconocimiento pensional verifican cada uno de estos requisitos antes de aprobar el beneficio.

¿Se puede perder la pensión especial de vejez por hijo con discapacidad?

Sí. La legislación contempla algunas circunstancias que pueden afectar la continuidad de este beneficio.

Una de ellas ocurre cuando la persona pensionada decide reincorporarse al mercado laboral formal y vuelve a cotizar al sistema de seguridad social. Asimismo, la situación puede revisarse si desaparece la dependencia económica o si la condición de invalidez deja de existir según las evaluaciones médicas correspondientes.

Por este motivo, especialistas en temas pensionales recomiendan analizar cuidadosamente cada caso y reunir toda la documentación necesaria antes de iniciar el trámite ante la administradora de pensiones.