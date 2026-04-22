El consumo eléctrico en los hogares puede incrementarse sin que los usuarios lo noten, especialmente por el uso cotidiano de dispositivos que permanecen conectados incluso cuando no están en funcionamiento. Este fenómeno, conocido como “consumo fantasma”, impacta directamente en el valor de la factura mensual. Según información difundida por Semana, distintos especialistas coinciden en que los hábitos de uso son determinantes para explicar el gasto energético, más allá de la cantidad de electrodomésticos presentes en el hogar. Entre los principales equipos que generan consumo innecesario durante la noche se destacan los cargadores y los computadores. En el caso de los cargadores, estos continúan utilizando electricidad aunque no estén conectados a un dispositivo, por lo que mantenerlos enchufados de forma permanente implica un gasto acumulativo. Desconectarlos una vez finalizada la carga es una medida simple que contribuye al ahorro. Por su parte, los computadores -especialmente cuando quedan en modo reposo- siguen demandando energía. Apagarlos completamente y desenchufarlos durante la noche no solo reduce el consumo, sino que también ayuda a prolongar su vida útil. Además de los equipos principales, existen otros aparatos que pueden sumar al gasto eléctrico si permanecen conectados sin necesidad. Entre ellos se encuentran los televisores y las regletas, que continúan consumiendo energía en modo de espera. Este tipo de consumo, aunque bajo de forma individual, puede representar una diferencia significativa cuando se acumula a lo largo del mes, especialmente en hogares con varios dispositivos conectados al mismo tiempo. El ahorro energético no depende únicamente de apagar los electrodomésticos, sino también de hacer un uso más eficiente de ellos. Factores como el tamaño del equipo, el tiempo de uso y su clasificación energética influyen directamente en el consumo total. Optar por dispositivos más eficientes y adoptar hábitos como desconectar los aparatos que no se utilizan puede generar un impacto positivo tanto en el bolsillo como en el uso responsable de la energía.