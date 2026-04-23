El informe final sobre el incidente ocurrido en marzo de 2026 en el Aeropuerto El Dorado confirmó una serie de errores que derivaron en una maniobra de alto riesgo por parte de un helicóptero militar. La situación generó preocupación en el sistema aeronáutico por la cercanía con vuelos comerciales. El documento de la Aeronáutica Civil detalla que la aeronave cruzó en más de una ocasión la trayectoria de una pista activa sin contar con autorización previa, en un momento de alto tráfico aéreo. Las grabaciones de audio evidencian la tensión durante el episodio. En una de las comunicaciones, la controladora aérea expresó su desconcierto al advertir que la aeronave volvía a invadir una zona restringida. El reporte señala que la tripulación del helicóptero y la torre de control manejaron interpretaciones distintas sobre el destino final del vuelo. Aunque el plan indicaba llegada al aeropuerto, el objetivo real era una instalación militar. Esta confusión llevó a decisiones operativas equivocadas. La controladora asumió un punto de aterrizaje diferente, lo que influyó en las instrucciones entregadas y en la trayectoria seguida por la aeronave. El punto más delicado ocurrió cuando el helicóptero solicitó autorización para cruzar una trayectoria activa. La aprobación inicial derivó en una maniobra que lo acercó a zonas utilizadas por vuelos comerciales. Posteriormente, al detectar la desviación hacia áreas no previstas, la torre ordenó corregir el rumbo de inmediato para evitar interferencias con despegues. La situación quedó registrada en los audios que ahora hacen parte del informe. El análisis técnico descartó fallas mecánicas. El helicóptero contaba con certificación vigente y cumplía con los mantenimientos exigidos, lo que confirma que el incidente no estuvo relacionado con problemas técnicos. Las conclusiones apuntan a fallas en la coordinación y en la interpretación de la información. El caso deja en evidencia la importancia de una comunicación precisa en operaciones aéreas, especialmente en entornos con alto flujo de aeronaves.