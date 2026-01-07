El Gobierno estableció 42 horas de jornada laboral por semana: comenzará a partir del miércoles 15.

El Gobierno Nacional ha oficializado la reducción definitiva de la jornada laboral en Colombia a 42 horas por semana, medida que entrará en vigor el miércoles 15 de julio de 2026.

Con este decreto, el país completa la última fase de implementación de la Ley 2101 de 2021, una normativa que redujo progresivamente las horas laborales sin afectar los salarios, prestaciones ni derechos adquiridos por los trabajadores.

Según lo expuesto por el Ministerio del Trabajo, esta decisión tiene como objetivo equilibrar la vida laboral y personal, fortalecer la productividad empresarial y mejorar el bienestar físico y mental de los empleados.

A partir de la fecha establecida, todas las empresas del país deberán ajustar sus horarios y turnos para cumplir con el nuevo límite legal.

Reducción de horas laborales en 2025: ¿cómo se implementó?

En la actualidad, la jornada laboral máxima en Colombia está fijada en 44 horas semanales, cifra que entró en vigor en julio de 2025. Esta fue la penúltima reducción establecida por la Ley 2101 de 2021, que contempló una disminución escalonada de seis horas a lo largo de cuatro años.

El ajuste permitió que miles de trabajadores disfrutaran de dos horas menos por semana sin impacto en sus ingresos ni en sus prestaciones sociales, representando un avance significativo hacia un modelo laboral más humano y competitivo.

El Gobierno Nacional reduce jornada laboral a 42 horas semanales en Colombia desde julio de 2026 (foto: archivo).

¿Cuándo comienza a aplicarse la nueva ley laboral de 42 horas?

El miércoles 15 de julio de 2026 marcará el inicio de la jornada laboral de 42 horas semanales en todo el territorio nacional. Desde esa fecha, las empresas —sin importar su tamaño o sector— deberán adecuar sus cronogramas internos para respetar el nuevo tope legal.

El Gobierno reiteró que no habrá reducción de salarios ni pérdida de beneficios, garantizando que los trabajadores mantendrán las mismas condiciones económicas mientras se benefician de una mejor distribución del tiempo.

Ley 2101 de 2021: Reducción de la jornada laboral explicada

La Ley 2101 de 2021 estableció una reducción gradual de la jornada laboral en Colombia, pasando de 48 horas semanales a 42 en un plazo de cuatro años. El proceso comenzó en 2023 y concluirá con la implementación del nuevo límite en julio de 2026.

La normativa aclara que la hora de almuerzo no se contabiliza como parte de la jornada efectiva de trabajo y que el Ministerio del Trabajo será la entidad responsable de supervisar el cumplimiento de la ley, aplicando sanciones a las empresas que no respeten la reducción horaria.

Estas son las ventajas de la jornada laboral en Colombia

Entre los principales beneficios de la reducción a 42 horas se destacan la mejora en la calidad de vida de los trabajadores, el aumento en la productividad y la posibilidad de dedicar más tiempo al descanso o a la familia.

Sin embargo, los gremios empresariales advierten desafíos logísticos para reorganizar los turnos, especialmente en sectores como comercio, manufactura y servicios, donde podría ser necesario contratar más personal o implementar nuevos modelos de trabajo.

A pesar de estos retos, el Gobierno mantiene su postura: la medida apunta a consolidar una relación laboral más equilibrada, moderna y sostenible, en línea con las tendencias internacionales.

Expertos aseguran que los países con jornadas más cortas suelen registrar menores índices de estrés y ausentismo laboral.