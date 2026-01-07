Fin de la licencia de conducir para los ancianos de 60 años: ya no podrán extender el documento si no cumplen este requisito.

Las modificaciones en la licencia de conducción afectarán de manera significativa a los individuos mayores de 60 años en Colombia. Aunque alcanzar esta edad no impide conducir, sí conlleva a la implementación de controles más rigurosos, destacando la obligación de presentar un certificado médico oficial, sin el cual la renovación será bloqueada en el sistema RUNT.

Este endurecimiento se fundamenta en las directrices del Código Nacional de Tránsito y en las actualizaciones implementadas por los Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC), que han introducido pruebas más precisas para determinar si un conductor de edad avanzada conserva las capacidades necesarias para operar un vehículo.

Certificado médico: requisito esencial para renovar tras los 60 años

Cualquier conductor que supere los 60 años debe presentar un certificado de aptitud física, mental y de coordinación motriz, expedido exclusivamente por un CRC autorizado. Esta evaluación determina si la persona está en condiciones de conducir de forma segura.

Si el conductor no aprueba alguna de estas pruebas o no entrega el certificado vigente, la renovación de la licencia no se autoriza.

Cada cuánto se renueva después de los 65 (y desde cuándo es anual)

La vigencia depende del tipo de servicio y de la edad:

Servicio particular (A y B):

Menores de 60 años: cada 10 años . Entre 60 y 80 años: cada 5 años . Mayores de 80 años: anual .

Servicio público (C):

Menores de 60 años: cada 3 años . Mayores de 60 años: anual .

