DIAN: el error más común por el que pueden retenerte una devolución de impuestos. Imagen: archivo.

Miles de colombianos solicitan cada año la devolución de saldos a favor en sus declaraciones de renta. Sin embargo, un error frecuente puede frenar o incluso cancelar este trámite. La principal causa es la inconsistencia entre la información declarada y los datos que la DIAN obtiene mediante cruces automáticos con terceros.

La entidad cruza en tiempo real información de bancos, empleadores, empresas y facturación electrónica. Cuando detecta diferencias entre lo que el contribuyente reportó y lo que aparece en las bases de datos oficiales, activa alertas que pueden derivar en el rechazo de la devolución. Este control se intensificó durante 2024 y 2025 con sistemas de fiscalización digital.

Cruces de información que pueden frenar tu devolución

La DIAN utiliza la información exógena reportada por terceros para verificar cada declaración. Este mecanismo permite comparar automáticamente los ingresos, retenciones, deducciones y compras que el contribuyente declaró con los datos que proveedores, bancos y entidades financieras enviaron al fisco.

El sistema detecta en segundos si una persona declaró menos ingresos de los reportados por su empleador, si aplicó deducciones sin soporte, o si las retenciones en la fuente no coinciden con lo certificado. Estos errores activan procesos de verificación que suspenden la devolución hasta que el contribuyente aclare o corrija la información. En 2024, la entidad detectó más de 42.000 millones de pesos en solicitudes con irregularidades.

DIAN: el error más común por el que pueden retenerte una devolución de impuestos.

¿Qué información cruza la DIAN para detectar errores?

La entidad verifica múltiples aspectos de cada declaración mediante el cruce automático de datos. Los más comunes incluyen retenciones en la fuente, compras con factura electrónica, ingresos laborales y rendimientos financieros.

Si un contribuyente declara retenciones que no coinciden con las certificadas por su empleador o pagador, el sistema lo marca como inconsistencia. Lo mismo ocurre si declara el beneficio del 1% por compras con factura electrónica pero el monto reportado no coincide con el registrado en las bases de datos de facturación. Los dependientes económicos también son verificados: la DIAN puede rechazar deducciones si detecta que el dependiente tiene ingresos superiores al salario mínimo o si su identificación es falsa.

Consecuencias de presentar información incorrecta o incompleta

Las inconsistencias no solo retrasan la devolución. En casos graves, la DIAN puede suspender el RUT, negar definitivamente la solicitud e iniciar procesos sancionatorios. Durante 2025, la entidad realizó visitas masivas a domicilios fiscales y encontró direcciones inexistentes, locales cerrados y contribuyentes que no residían en los lugares declarados.

Además de la pérdida de la devolución, el contribuyente puede enfrentar multas por corrección tardía de la declaración y pago de intereses moratorios. La entidad advirtió que mantendrá controles permanentes y ampliará la fiscalización a otros conceptos como IVA y pagos en exceso. La recomendación es verificar toda la información antes de presentar la solicitud y asegurarse de que los soportes documentales estén completos y coincidan con los datos reportados por terceros.