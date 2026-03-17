Miles de trabajadores colombianos que se encuentran próximos a alcanzar la edad de jubilación podrían verse privados de su pensión de vejez si no realizan un trámite esencial ante la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones). La advertencia se encuentra enfocada particularmente en aquellos que se encuentran en la franja de edad entre 55 y 60 años y que aún no han llevado a cabo la actualización de su información ni han revisado su historial laboral. Colpensiones recordó que los ciudadanos que se encuentren a dos años o menos de alcanzar la edad de pensión (57 años para mujeres y 62 para hombres) deben verificar con prioridad sus datos en el sistema. Este procedimiento es de carácter obligatorio, ya que constituye un requisito esencial para el reconocimiento del derecho a la pensión de vejez. Quienes no cumplan con esta obligación pueden enfrentar demoras significativas o incluso la pérdida definitiva de su mesada pensional. La entidad ha identificado numerosos casos de inconsistencias que obstaculizan el inicio del trámite, lo que ha generado alertas a nivel nacional. La historia laboral es el documento esencial para determinar si un trabajador ha cumplido con las semanas mínimas cotizadas requeridas para acceder a la pensión. En caso de que se presenten errores, vacíos o información incompleta, Colpensiones no podrá avanzar con el proceso hasta que se efectúen las correcciones necesarias. Numerosos afiliados detectan inconsistencias en su registro al alcanzar la edad de jubilación, lo que les obliga a iniciar correcciones que pueden extenderse durante meses o incluso años. Por esta razón, se recomienda llevar a cabo esta revisión con anticipación, especialmente entre los 55 y 60 años. El trámite es gratuito y puede realizarse de manera sencilla en línea. Los pasos son: Es fundamental que mantengas actualizados tus datos y verifiques tu historia laboral de manera oportuna, ya que de lo contrario podrías enfrentar las siguientes consecuencias: Al proceder con la descarga del historial, es imperativo que examines con meticulosa atención: