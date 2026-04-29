El sistema de pensiones en Colombia contempla reglas estrictas para el reconocimiento y continuidad de los pagos mensuales. Aunque muchos trabajadores alcanzan el derecho tras años de cotización, existen escenarios en los que la entidad administradora puede detener las mesadas. En ese contexto, Colpensiones aplica disposiciones respaldadas por la legislación vigente y avaladas por la Corte Constitucional. Estas normas no solo regulan el acceso inicial al beneficio, sino también las condiciones que deben mantenerse en el tiempo. El cumplimiento de requisitos como edad, semanas cotizadas o condiciones específicas en casos de invalidez o sobrevivencia resulta determinante. De lo contrario, el sistema prevé la suspensión o eliminación del pago, incluso si ya se venía recibiendo. Para acceder a la pensión de vejez, la normativa establece condiciones claras que deben cumplirse sin excepción. Estos criterios siguen siendo el punto de partida para garantizar el derecho al ingreso mensual. Más allá del reconocimiento inicial, hay situaciones específicas en las que la entidad puede interrumpir el pago de la mesada pensional. Estas condiciones están detalladas en la ley y dependen del tipo de pensión. Estas disposiciones buscan garantizar que el sistema funcione bajo criterios de control, verificación y sostenibilidad, obligando a los beneficiarios a cumplir con las condiciones establecidas por la ley.