Colpensiones reforzó los controles sobre la información de los jubilados. Qué ocurre. (Fuente: Archivo)

Colpensiones exige un trámite obligatorio para miles de jubilados y pensionados, aunque se trata de un papeleo sencillo y completamente digital, su importancia ha generado dudas entre quienes dependen de este ingreso mensual para sostenerse.

La entidad ha insistido en que mantener la información al día es fundamental para garantizar la continuidad del pago, especialmente en un momento en el que se están reforzando los controles para verificar la identidad y la situación de cada beneficiario.

Sin embargo, no todos tienen claro qué ocurre cuando esta obligación no se cumple a tiempo y los papeles entregados presentan errores.

El trámite que exige Colpensiones y por qué es obligatorio

Colpensiones recuerda que los jubilados mayores de 60 años, y en el caso de las mujeres 57 años, deben mantener actualizada su información personal en la plataforma oficial. Este proceso, que incluye verificación de identidad y datos de contacto, se realiza de forma virtual y es esencial para garantizar que los pagos lleguen de manera correcta y segura.

Colpensiones exige a los jubilados mantener su información actualizada para garantizar el pago mensual.

La entidad explicó que la falta de actualización puede activar alertas internas, especialmente en casos donde existan inconsistencias, datos desactualizados o reportes que impidan validar la supervivencia del beneficiario. Estas situaciones pueden generar suspensión preventiva del pago y, dependiendo la gravedad particular de cada caso, ciertas personas podrían perder la jubilación.

¿Se puede perder la pensión definitivamente si no se hace el trámite?

Colpensiones aclaró que no todos los jubilados perderán su pensión, pero sí advirtió que la omisión del trámite puede derivar en procesos de suspensión y revisión profunda. Cuando, durante esas verificaciones, se detectan irregularidades, fraude o documentos falsos, la entidad podría iniciar un proceso administrativo que finalizaría en la revocatoria definitiva del derecho pensional.

La entidad puede suspender temporalmente las pensiones cuando detecta irregularidades en los datos reportados.

Situaciones como la presentación de información adulterada, el cobro irregular de mesadas de una persona fallecida o la entrega de documentos falsos serían motivos suficientes para que Colpensiones o un juez ordenen el retiro total del beneficio. En los demás casos, la suspensión se levanta cuando el titular actualiza sus datos y logra verificar su identidad.

¿Quiénes deben realizar el trámite y cómo hacerlo?

El trámite debe hacerlo cualquier jubilado que reciba mesada a través de Colpensiones y que haya recibido las notificaciones recientes de actualización. Para completarlo, se requiere:

Ingresar a la plataforma oficial.

Validar identidad.

Actualizar dirección, teléfono y correo electrónico.

Subir los documentos solicitados por la entidad.

Colpensiones recomienda hacerlo cuanto antes, ya que diciembre es uno de los meses con mayor congestión digital y operativa.