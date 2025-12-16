Colpensiones confirma el monto de la pensión al cumplir 1300 semanas de aportes: cómo calcular el monto.

El Banco Agrario cancela sus operaciones presenciales por un día: los motivos detrás del cierre

Acceder a una pensión en Colombia depende del cumplimiento de requisitos definidos en el sistema público de pensiones, entre ellos la edad legal y el número mínimo de semanas cotizadas. Al llegar a las 1300 semanas, los afiliados a Colpensiones pueden iniciar el trámite para el reconocimiento de la pensión de vejez.

El proceso no es automático. Antes de cualquier liquidación, el afiliado debe verificar su historial laboral, revisando que cada periodo trabajado y cada aporte estén correctamente registrados. Este paso es determinante para evitar errores que afecten el cálculo final de la mesada mensual.

Cómo se define el valor de la mesada en Colpensiones

El monto de la pensión no es igual para todos los ciudadanos. En el régimen de prima media, el cálculo parte del ingreso base de liquidación, que corresponde al promedio del salario devengado durante los últimos diez años antes de solicitar la pensión.

Colpensiones provee una herramienta para realizar el calculo del pago (Fuente: archivo).

Sobre ese promedio se aplica un porcentaje establecido por la normativa vigente. Actualmente, Colpensiones reconoce el 65 % del salario promedio, cifra que puede variar según el número total de semanas cotizadas y las condiciones particulares de cada afiliado.

Herramientas para estimar la pensión antes del retiro

Con el fin de orientar a los futuros pensionados, Colpensiones habilitó un simulador virtual que permite proyectar un valor aproximado de la pensión. Esta herramienta está dirigida a personas que aún se encuentran a más de diez años de cumplir la edad de pensión.

La entidad aclara que se trata de un cálculo referencial y que no aplica para quienes hacen parte del Régimen de Transición. En su comunicación institucional, Colpensiones indicó que el objetivo del simulador es acompañar al afiliado en la planeación de su retiro y ofrecer una estimación anticipada del ingreso mensual.

Ajustes anuales y descuentos aplicables a la pensión

Una vez reconocida, la pensión está sujeta a incrementos anuales. Si la mesada equivale a un salario mínimo, el aumento se ajusta según el incremento definido en la negociación del salario mínimo. Cuando el valor es superior, el reajuste se hace con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Los pensionados deben verificar sus documentos para no tener errores que puedan impedir el pago (Fuente: archivo).

Adicionalmente, los pensionados deben tener en cuenta el descuento para salud. Quienes reciben hasta un salario mínimo cotizan el 4%, porcentaje que se descuenta directamente del pago mensual. Estos ajustes impactan no solo las 12 mesadas ordinarias, sino también las mesadas adicionales a las que tenga derecho el beneficiario.

Colpensiones recordó que los afiliados pueden solicitar revisiones o presentar reclamaciones si detectan inconsistencias en el valor asignado. El incremento correspondiente se verá reflejado en el primer pago de enero de 2026, momento en el que los pensionados podrán verificar el monto actualizado consignado en sus cuentas.