Ley de Sucesiones: se elimina el testamento y todos se convierten en herederos.

La legislación colombiana en materia de sucesiones define cómo debe repartirse el patrimonio de una persona tras su fallecimiento. Cuando existe un testamento válido, este tiene prioridad sobre cualquier otra forma de reparto. No obstante, la ley contempla escenarios en los que dicho documento puede perder validez si se demuestra que no fue elaborado en condiciones legales adecuadas.

En caso de que un juez declare inválido el testamento, la herencia se tramita bajo la figura de la sucesión intestada, un mecanismo en el que la ley fija de manera automática quiénes son los herederos y qué porcentaje corresponde a cada uno, sin tener en cuenta la voluntad expresada previamente por el fallecido.

Motivos por los que un testamento puede ser anulado en Colombia

Un testamento puede ser dejado sin efecto cuando, durante el proceso judicial, se acreditan irregularidades graves en su elaboración. Entre las situaciones más comunes que pueden llevar a su anulación se encuentran:

no contara con plena capacidad mental al momento de redactar el Que el testadoral momento de redactar el documento

Que haya existido presión, engaño o coacción por parte de terceros para influir en su contenido.

Que el testamento no cumpla con las formalidades legales, como requisitos de autenticidad o forma exigidos por la ley.

Cuando se comprueba alguno de estos puntos, el juez puede declarar la nulidad del testamento y ordenar que el patrimonio sea distribuido conforme a las reglas de la sucesión intestada establecidas en la normativa vigente.

La Ley de Sucesiones en Colombia define cómo se reparten los bienes tras el fallecimiento de una persona. (Fuente: Archivo)

¿Qué ocurre cuando se aplica la sucesión intestada?

En la sucesión intestada en Colombia, los herederos se determinan de acuerdo con el Código Civil. El orden de prelación establece que:

Los descendientes (hijos y nietos) heredan primero.

(hijos y nietos) heredan primero. Si no existen descendientes, heredan los ascendientes (padres, abuelos).

(padres, abuelos). En ausencia de los anteriores, hereda el cónyuge o compañero(a) permanente.

o compañero(a) permanente. Si no hay ninguno de los anteriores, los bienes se transfieren a los hermanos u otros parientes cercanos.

De esta manera, todas las personas que la ley reconoce como herederos entran a participar en la distribución, sin importar que hubiese existido un testamento previo.

Impacto de la nulidad del testamento en la herencia

Cuando un testamento se elimina, la voluntad del fallecido deja de ser vinculante y los bienes se distribuyen siguiendo estrictamente la ley. Esto puede generar disputas entre familiares, especialmente si había disposiciones especiales en el testamento que favorecían a determinadas personas.

El Código Civil colombiano regula tanto las sucesiones intestadas como las testamentarias. (Fuente: Archivo)

En consecuencia, resulta clave que quienes participen en un proceso de sucesión cuenten con asesoría legal para garantizar que la distribución se haga conforme a la normativa vigente en Colombia.