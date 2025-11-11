El sector financiero en Colombia se prepara para dos jornadas seguidas sin atención presencial en las sucursales bancarias. De acuerdo con el calendario oficial de festivos, el lunes 17 de noviembre (Día de la Independencia de Cartagena) y el lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) serán feriados nacionales, por lo que los bancos y la mayoría de las entidades financieras no abrirán sus oficinas al público.

Con la llegada del último tramo del año, muchos usuarios comienzan a revisar sus fechas de pago, vencimientos y depósitos para evitar contratiempos. Aunque las sucursales estarán cerradas en esos días festivos, seguirán disponibles los cajeros automáticos, las aplicaciones móviles y las plataformas de banca en línea para realizar ciertas operaciones.

Atención: cuándo cierran los bancos por feriado en Colombia

De acuerdo con el calendario de festivos de Colombia, el lunes 17 de noviembre de 2025 será feriado nacional por el Día de la Independencia de Cartagena. Ese día, las sucursales de bancos y la mayoría de las entidades financieras no prestarán atención presencial, por lo que trámites como apertura de productos, retiros por ventanilla o gestiones en caja no podrán hacerse en oficinas.

Este feriado conforma un fin de semana largo, lo que suele aumentar el movimiento de viajes y compras. Por eso, se recomienda adelantar depósitos en efectivo, cambios de cheques o diligencias presenciales antes del viernes previo, y dejar programadas las operaciones electrónicas que sean posibles.

Los feriados del 17 de noviembre y del 8 de diciembre impactan la atención en sucursales bancarias de todo el país, por lo que las entidades suelen recordar a sus clientes los canales alternativos disponibles. Imagen: archivo.

El lunes festivo de noviembre también puede influir en la fecha de acreditación de algunas operaciones interbancarias. Aunque es posible realizar transferencias desde la banca digital, ciertos movimientos se procesan y reflejan de manera completa en el siguiente día hábil bancario, según las políticas de cada entidad.

En diciembre también cierran los bancos: en qué fecha

El último gran feriado bancario nacional de 2025 será el lunes 8 de diciembre, cuando se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción, una fecha tradicional en Colombia asociada también a la celebración de las llamadas “velitas”. Ese día, las oficinas de los bancos no abrirán al público, por lo que no habrá atención en ventanillas ni en áreas de servicio presencial.

Durante esta jornada, los clientes podrán seguir utilizando los cajeros automáticos (ATM), los corresponsales bancarios habilitados y los canales de banca digital para consultar saldos, hacer pagos electrónicos, transferencias entre cuentas y otros trámites en línea que no requieran la presencia física en una sucursal.

Quienes tengan débito automático, cuotas de crédito o servicios con vencimiento en alguno de estos dos feriados deben revisar con su entidad cómo se manejan los cobros en días no hábiles. En muchos casos, las operaciones se ejecutan o se consideran para el siguiente día hábil, pero es importante confirmar condiciones y horarios para evitar cargos adicionales.

Cuáles son los feriados bancarios que restan en 2025 en Colombia

Según el calendario oficial de festivos, estos son los días en los que los bancos no abrirán sus sucursales en lo que queda de 2025: