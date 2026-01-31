Cesantías en 2026: cuál es la fecha límite, por qué se modificó el plazo y en qué pueden utilizarlas los trabajadores. (Fuente: archivo)

SOAT 2026: precio actualizado, dónde comprarlo más barato y multas por no tenerlo

El sistema laboral colombiano establece cada año una fecha obligatoria para que los empleadores consignen las cesantías de sus trabajadores. Para 2026, el calendario presenta un ajuste importante que modifica el día límite para cumplir con esta obligación legal.

Las cesantías representan un ahorro obligatorio para los empleados con contrato laboral, cuyo objetivo principal es brindar respaldo económico en momentos específicos, como la pérdida del empleo o la inversión en educación y vivienda.

Con la llegada del primer trimestre del año, muchos trabajadores comienzan a consultar cuándo deben recibir este pago y qué sucede si las empresas no cumplen con el plazo establecido.

¿Cuál es la fecha límite para consignar cesantías en 2026?

De acuerdo con la normativa laboral colombiana, las empresas deben consignar las cesantías antes del 14 de febrero de cada año. Sin embargo, en 2026 se presenta una variación porque esa fecha coincide con un sábado.

Por esta razón, el plazo máximo para realizar la consignación se traslada al lunes 16 de febrero de 2026, que corresponde al siguiente día hábil. Según explicó El Tiempo, el cambio responde al calendario laboral y no implica una modificación permanente en la legislación.

Cesantías en 2026: cuál es la fecha límite, por qué se modificó el plazo y en qué pueden utilizarlas los trabajadores. (Fuente: archivo)

Este pago debe realizarse en el fondo de cesantías elegido por el trabajador, entre ellos el Fondo Nacional del Ahorro, Colfondos, Porvenir, Protección o Skandia.

Si el empleador no realiza la consignación dentro del plazo, incurre en una mora legal. En ese caso, deberá pagar al trabajador una indemnización equivalente a un día de salario por cada día de retraso, según lo indicado por la legislación laboral vigente.

También hay otra fecha clave: pago de intereses a las cesantías

Además del depósito anual, los trabajadores tienen derecho a recibir los intereses sobre las cesantías, los cuales equivalen al 12 % anual del saldo acumulado.

Estos intereses deben pagarse directamente al trabajador y el plazo máximo para hacerlo es el 31 de enero de 2026.

El pago de estos intereses es independiente de la consignación en los fondos y constituye otra obligación legal para los empleadores.

En qué pueden utilizar las cesantías los trabajadores en Colombia

Las cesantías pueden retirarse en situaciones específicas autorizadas por la ley. Entre los usos permitidos se encuentran:

Terminación del contrato laboral: permite retirar total o parcialmente el ahorro para cubrir gastos mientras se consigue un nuevo empleo.

Educación superior: financia estudios del trabajador, su pareja o sus hijos en instituciones reconocidas.

Vivienda: incluye compra de inmueble, adquisición de lote, construcción, remodelación, ampliación, pago de crédito hipotecario o impuesto predial.

Prestación del servicio militar.

Fallecimiento del afiliado.

Sustitución del empleador.

Según explicó El Tiempo, estos retiros deben cumplir con requisitos y documentación que demuestre el destino de los recursos.

Ahorros y retiros de cesantías alcanzaron cifras históricas en 2025

El más reciente balance de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (Asofondos) evidenció que los trabajadores afiliados a Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia registraron niveles récord de ahorro.

Durante 2025, los afiliados acumularon aproximadamente 26,1 billones de pesos en cesantías, lo que representó un crecimiento cercano al 17% frente al año anterior. El informe también evidenció que los trabajadores utilizaron cerca de 11,7 billones de pesos, cifra superior a la registrada en 2024.

Cesantías en 2026: cuál es la fecha límite, por qué se modificó el plazo y en qué pueden utilizarlas los trabajadores. (Fuente: archivo) Andrzej Rostek

Entre los principales destinos de los retiros se destacaron: