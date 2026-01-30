La reforma laboral amplió el horario considerado nocturno y modificó los recargos que deben pagar las empresas. (Fuente: archivo)

El cambio en la jornada nocturna en Colombia comenzó a regir desde el 25 de diciembre de 2025, tras la entrada en vigencia de uno de los puntos centrales de la reforma laboral contenida en la Ley 2466 de 2025. La modificación impacta directamente en el ingreso de miles de trabajadores del sector privado que cumplen turnos nocturnos, ya que amplía el horario que genera recargos salariales.

Con la implementación de la reforma, muchos trabajadores comenzaron a preguntarse qué cambió en el pago de las horas nocturnas en 2026 y cómo se aplica el nuevo recargo salarial establecido por la normativa vigente, que ya se encuentra en plena ejecución en el país.

¿Desde qué hora comienza la jornada nocturna en Colombia tras la reforma laboral?

De acuerdo con la reforma laboral en Colombia, el trabajo nocturno se reconoce desde las 7:00 p. m. hasta las 6:00 a. m. del día siguiente, tanto en días hábiles como en domingos y festivos. Este ajuste amplió el tramo horario que genera el recargo nocturno obligatorio, ya que antes la jornada nocturna iniciaba a las 9:00 p. m., según el Código Sustantivo del Trabajo.

La medida corresponde a la implementación progresiva de la reforma laboral, aprobada meses antes, la cual contempló un período de transición antes de su aplicación obligatoria en todo el territorio nacional.

Cuánto se paga la hora nocturna durante días hábiles en 2026

Con la normativa en vigor, la hora trabajada en jornada nocturna en días hábiles tiene un recargo del 35% sobre el valor de la hora ordinaria. Sin embargo, el valor monetario depende del salario mínimo vigente de cada año, por lo que las cifras calculadas con base en el salario mínimo de 2025 pueden variar en 2026 tras la actualización oficial del ingreso base.

Este valor se calcula aplicando el porcentaje adicional directamente sobre la hora común, sin modificar la duración de la jornada laboral.

Cómo se paga el trabajo nocturno en domingos y festivos

La reforma mantuvo que quienes trabajen en horario nocturno durante domingos o festivos deben recibir el pago acumulado del recargo dominical o festivo junto con el recargo nocturno, lo que incrementa el valor total de la hora trabajada en esas jornadas especiales.

A quiénes aplica el recargo nocturno

El recargo nocturno en Colombia aplica a los trabajadores del sector privado con contrato laboral formal, ya sea a término fijo, indefinido o por obra o labor, siempre que desarrollen su actividad dentro del horario nocturno establecido por la ley laboral.

La legislación laboral permite organizar turnos sucesivos o jornadas especiales para garantizar la operación continua de las empresas. Sin embargo, estos esquemas no eliminan automáticamente los recargos nocturnos o dominicales, salvo en casos específicos regulados por la ley o autorizados mediante acuerdos colectivos o normas especiales.

Qué debe tenerse en cuenta sobre el pago nocturno en Colombia durante 2026

Los valores del recargo nocturno y dominical dependen del salario mínimo legal vigente, por lo que deben actualizarse automáticamente cada año cuando el Gobierno nacional fija el nuevo salario mínimo. Esto ocurre sin necesidad de modificar la legislación laboral, ya que los recargos se calculan como un porcentaje del salario base.

Este cambio establece un nuevo marco para el pago del trabajo nocturno en Colombia, que continuará aplicándose mientras no exista una modificación legal o reglamentaria que altere las condiciones actuales del régimen laboral.