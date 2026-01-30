El beneficio busca que miles de contribuyentes se pongan al día sin sanciones excesivas (Fuente: archivo).

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) puso en marcha un alivio tributario de alto impacto para quienes no presentaron su declaración de renta en 2025 o quedaron con obligaciones en mora.

La medida, adoptada bajo un decreto de emergencia económica, permite reducir de forma drástica sanciones, intereses y trámites sancionatorios, siempre que los contribuyentes cumplan un requisito clave: ponerse al día con un pago mínimo dentro de los plazos fijados para 2026 .

Este mecanismo busca aumentar el recaudo sin asfixiar a los ciudadanos y, al mismo tiempo, cerrar miles de procesos que hoy siguen abiertos por omisiones o retrasos en renta, IVA y otras obligaciones administradas por la Dian.

¿Quiénes pueden acceder al perdón de la Dian por no declarar renta en 2025?

El beneficio está dirigido a personas naturales y empresas que, al cierre de 2025, tenían impuestos sin pagar, declaraciones sin presentar o procesos en curso ante la Dian. En el caso específico del impuesto de renta, aplica tanto para quienes estaban obligados a declarar y no lo hicieron, como para quienes tenían que presentar información y la omitieron.

También pueden acogerse quienes ya tengan acuerdos de pago activos, siempre que los ajusten a las nuevas condiciones del decreto y cumplan con los montos y fechas exigidas.

Hacienda perdonará la Declaración de la Renta a todos los contribuyentes que cumplan con este requisito.

¿Cuál es el requisito para que Hacienda perdone la declaración de renta?

El punto central del alivio es el pago mínimo que demuestra la voluntad real de ponerse al día. Para quienes sí estaban obligados a declarar renta en 2025 y no lo hicieron, el requisito es cancelar un porcentaje de sus ingresos brutos antes de presentar la declaración atrasada. Ese abono permite que la Dian deje sin efecto buena parte de las sanciones que normalmente se imponen por no declarar.

En el caso de quienes no estaban obligados a declarar, el beneficio también existe, pero se activa con un pago calculado sobre el valor de su patrimonio o de los activos que tenían al finalizar 2025. Con ese paso, se regulariza la obligación formal y se evitan castigos más altos.

¿Qué pasa con las sanciones y los intereses que ya estaban corriendo?

Uno de los mayores atractivos del decreto es que no solo permite presentar declaraciones atrasadas, sino que también reduce de forma temporal las sanciones y los intereses moratorios. Las multas por extemporaneidad pueden bajar de manera significativa si la persona o empresa presenta la declaración y paga el impuesto dentro de los plazos definidos para 2026.

Además, las deudas que estaban creciendo con intereses altos se actualizan con una tasa preferencial, mucho más baja que la que normalmente cobra la Dian cuando hay mora prolongada.

¿Cómo se hace el trámite para regularizar la renta con la Dian?

El proceso se realiza directamente ante la Dian. El contribuyente debe presentar o corregir su declaración, hacer el pago mínimo exigido por el decreto y notificar formalmente que se acoge al alivio. Luego, la entidad revisa la información y, si todo está en regla, expide un acto administrativo que da por cerrado el proceso sancionatorio.

Esto significa que no se trata de un “perdón automático”, sino de un camino legal para borrar multas y normalizar la situación fiscal sin tener que pagar cifras impagables.