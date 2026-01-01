La medida se aplicará de manera gradual y se da en un contexto de reforma, estabilidad financiera y nuevas reglas para los afiliados a Colpensiones.

Desde el 1 de enero de 2026 comenzará a aplicarse un cambio clave en el sistema pensional colombiano que impactará directamente en miles de mujeres afiliadas al régimen público. La modificación hace parte de la implementación gradual de la reforma pensional y ya tiene fecha de inicio confirmada.

La medida apunta a ajustar uno de los requisitos centrales para acceder a la pensión de vejez, en un contexto de transformación del sistema y de fortalecimiento financiero de Colpensiones. Según anticipó la entidad, el cambio se desplegará de manera progresiva a lo largo de la próxima década.

El anuncio se da en medio de un escenario marcado por cifras récord, nuevas oportunidades de traslado entre regímenes y una reestructuración operativa que busca garantizar la sostenibilidad del sistema pensional hacia 2026 y los años siguientes.

¿Cuántas semanas necesitarán las mujeres para pensionarse desde 2026?

Desde el 1 de enero de 2026 comenzará a regir una reducción progresiva en la cantidad de semanas exigidas para que las mujeres accedan a la pensión de vejez en Colpensiones. Ese año, el requisito bajará a 1.250 semanas y se irá ajustando de forma gradual hasta alcanzar las 1.000 semanas en 2036.



Según explicó la entidad, el objetivo del cambio es facilitar el acceso a la pensión a mujeres que tuvieron trayectorias laborales discontinuas, especialmente aquellas que dedicaron parte de su vida al cuidado del hogar y la familia, una situación que históricamente dificultó el cumplimiento de los requisitos pensionales.

¿Desde cuándo se aplica el cambio y a quiénes beneficia?

La reducción de semanas comenzará a aplicarse desde el 1 de enero de 2026 y beneficiará a mujeres afiliadas al régimen público que cumplan la edad de pensión y el número de semanas exigidas según el año correspondiente.

Desde Colpensiones aclararon que el ajuste forma parte de la implementación de la reforma pensional y que no requiere trámites adicionales por parte de las afiliadas. El nuevo esquema se aplicará de manera automática dentro del proceso de reconocimiento de la pensión.

¿Qué otros cambios clave tendrá Colpensiones en 2026?

Además de la reducción de semanas para las mujeres, Colpensiones avanzará en 2026 con otras medidas centrales. Entre ellas se destaca la posibilidad de traslado entre regímenes pensionales, vigente hasta el 16 de julio de 2026, y la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, prevista para abril del mismo año.

La entidad también proyecta un fortalecimiento financiero sostenido, con un presupuesto superior a los 80 billones de pesos, y una modernización operativa basada en la digitalización de trámites, la reducción de tiempos de atención y el refuerzo de la seguridad de la información de sus afiliados.