El Gobierno de Colombia avanzó en la implementación de la reforma pensional que introduce cambios graduales en los requisitos para acceder a la jubilación, con foco en un esquema más equitativo para las mujeres afiliadas a Colpensiones. La medida forma parte de lo establecido en la Ley 2381 de 2024 y comenzará a regir a partir de enero de 2026.

Con la entrada en vigencia del nuevo calendario, muchas trabajadoras comienzan a preguntarse cuántas semanas deberán cotizar para acceder a la pensión de vejez y qué beneficios adicionales contempla el sistema para quienes cumplen tareas de cuidado.

¿Cómo bajarán las semanas de cotización desde 2026 en Colombia?

Según lo informado por Colpensiones, a partir del 1° de enero de 2026 el número de semanas exigidas a las mujeres para jubilarse comenzará a reducirse de forma progresiva.

Este año, el requisito pasará de 1.300 a 1.250 semanas, y continuará bajando 50 semanas por año hasta llegar a 1.000 semanas en 2036.

Este esquema busca reconocer trayectorias laborales marcadas por interrupciones vinculadas a tareas de cuidado y trabajos no remunerados, una situación frecuente entre las mujeres afiliadas al sistema público.

Reconocimiento por hijos: qué beneficio adicional se aplica

Además de la reducción anual, la normativa contempla un descuento extra de 50 semanas por cada hijo, con un tope de tres hijos. Este beneficio se suma al requisito general y puede adelantar el acceso a la pensión para miles de mujeres que cumplan la edad establecida por ley.

Traslado de régimen: quiénes pueden cambiar de fondo

La reforma también habilitó una ventana excepcional para el traslado de régimen pensional, que estará disponible hasta el 16 de julio de 2026. Podrán acceder:

Mujeres de 47 años o más , con al menos 750 semanas cotizadas .

Hombres de 52 años o más, con un mínimo de 900 semanas.

Para realizar el cambio, es obligatorio cumplir con la doble asesoría, un proceso que permite comparar proyecciones entre fondos privados y Colpensiones antes de tomar una decisión.

Un sistema en transición y cambios judiciales en camino

Desde Colpensiones informaron que durante 2025 se concretaron cerca de 150.000 traslados desde fondos privados al régimen de prima media, en un universo de millones de afiliados que aún podrían evaluar esa opción. Además, recordaron que el nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social entrará en vigencia el 2 de abril de 2026, con el objetivo de modernizar y agilizar los procesos judiciales vinculados al sistema pensional.