Es un hecho: el Gobierno gastó 4.000 millones de dólares y compró 18 aviones de guerra Gripen a Suecia.

Surge una nueva potencia mundial | China y Rusia están alterados por el aumento de un país latino que alteraría el equilibrio económico global

Colombia avanzó en la consolidación de su estrategia de defensa con la adquisición de aviones de combate Gripen de origen sueco, una decisión que refuerza su capacidad aérea en un contexto regional atravesado por tensiones geopolíticas. La compra forma parte de un plan más amplio de actualización militar impulsado por el Gobierno, orientado a modernizar equipos y fortalecer la protección del espacio aéreo nacional.

El acuerdo fue oficializado en 2025 por el presidente Gustavo Petro, quien destacó que la incorporación de estas aeronaves permitirá elevar los estándares de seguridad y acceder a tecnología militar de última generación. El anuncio llegó tras un prolongado proceso de evaluación técnica y rondas de negociación con distintos proveedores internacionales, en el que se analizaron costos, capacidades operativas y transferencia tecnológica.

Con este acuerdo, Colombia cerró una etapa de evaluación sobre el reemplazo de su flota aérea, en la que participaron fabricantes de Estados Unidos, Francia y Suecia, sin que en un primer momento se conocieran ni el monto final ni la cantidad exacta de aeronaves.

Compra de aviones Gripen: cuánto pagará Colombia y cuántas aeronaves adquirirá

Según la información divulgada en noviembre de 2025, el Estado colombiano se comprometió a pagar alrededor de 4.300 millones de dólares por la adquisición de 17 aviones de combate JAS 39 Gripen, producidos por la empresa sueca Saab. El valor acordado contempla no solo las aeronaves, sino también aspectos vinculados a su incorporación operativa.

Acuerdo de compra de aviones Gripen entre Colombia y Suecia bajo escrutinio internacional (foto: archivo).

Durante un acto oficial en una base militar, el presidente Petro confirmó los detalles económicos de la operación, que forma parte de un plan de largo plazo para fortalecer la defensa sin concentrar la dependencia en un único proveedor internacional.

En ese marco, la compra de los aviones Gripen se explica por varios factores clave:

Cantidad de aeronaves: se adquirirán 17 cazas JAS 39 Gripen para reemplazar progresivamente la flota actual.

Monto de la operación: el acuerdo asciende a unos 4.300 millones de dólares , según lo informado por el Gobierno.

Proveedor seleccionado: la empresa sueca Saab resultó elegida frente a ofertas de Estados Unidos y Francia.

Aviones de guerra Gripen y el impacto en la defensa y la política exterior

El mandatario subrayó que los aviones Gripen cuentan con superioridad aérea y tecnología de última generación, lo que permitirá mejorar la capacidad de disuasión frente a eventuales amenazas. Según explicó, el objetivo central es proteger la soberanía y prevenir agresiones externas.

La decisión se tomó en un contexto de tensión diplomática con Estados Unidos, país que también había presentado una propuesta para vender aviones de combate a Colombia. Francia fue otro de los Estados que intentó avanzar en la negociación, aunque finalmente la opción sueca resultó prioritaria para el Gobierno.

De acuerdo con el discurso presidencial, la incorporación de los Gripen responde a una lectura del escenario internacional actual, caracterizado por la incertidumbre y los conflictos regionales. En ese sentido, Petro sostuvo que Colombia debe estar preparada ante riesgos que puedan surgir desde distintos frentes.

Al mismo tiempo, el jefe de Estado aclaró que, pese a las diferencias políticas, la cooperación en inteligencia con Estados Unidos se mantiene vigente, mientras el país avanza en el proceso de incorporación de los nuevos aviones de combate a su sistema de defensa aérea.