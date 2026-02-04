Estados Unidos levantará una nueva base naval en América Latina y gastará más de 1000 millones de dólares. (Imagen: archivo)

El Gobierno de Estados Unidos dio luz verde a una iniciativa para construir una nueva base naval en América Latina, un proyecto que implicará una inversión superior a los 1.000 millones de dólares, según reportó CNN a partir de documentos oficiales.

La medida se enmarca en un plan de cooperación en defensa y logística marítima, con efectos sobre la infraestructura portuaria y la capacidad operativa en el océano Pacífico.

Este avance consolidaría a Perú como un socio clave dentro de los planes estratégicos de Washington en Sudamérica, en un escenario marcado por la modernización de puertos y el crecimiento del comercio marítimo regional.

¿Dónde se construirá la nueva base naval de EE.UU?

El proyecto, aprobado recientemente, contempla la construcción de una base naval en el Callao, una de las zonas portuarias más relevantes del país. La iniciativa fue autorizada luego de la notificación formal del Departamento de Estado al Congreso de Estados Unidos, donde se destacó el valor estratégico del acuerdo.

EE.UU invertirá en tierras peruanas. (Fuente: archivo) Fuente: EPA/POLITICO POOL Francis Chung / POOL

Según la información difundida, la inversión total ascenderá a US$1.500 millones con el objetivo de desarrollar nueva infraestructura naval que refuerce las capacidades operativas del país.

El plan incluye la creación de nuevos muelles especializados, lo que permitirá liberar cerca de 80 hectáreas para la expansión del puerto comercial del Callao.

Qué impacto tendrá el proyecto en la región

Uno de los puntos señalados es que parte del equipamiento estadounidense quedará ubicado a menos de 80 kilómetros del megapuerto chino de Chancay, una obra clave para el comercio regional que se encuentra en plena expansión.

Desde Washington se aclaró que la provisión de servicios y tecnología para esta base no alterará el equilibrio militar en la región, y que el objetivo principal es fortalecer las capacidades logísticas y defensivas de un aliado estratégico.

Además, el Gobierno estadounidense considera esta iniciativa como parte de sus objetivos de política exterior y del respaldo a países socios con una ubicación clave sobre el Pacífico.

Cómo se ejecutará la construcción de la base naval

La ejecución del proyecto se realizará bajo la modalidad de acuerdo gobierno a gobierno, un esquema que permitiría una coordinación directa entre ambas administraciones.

Está prevista la participación de una delegación de hasta 20 expertos estadounidenses, encargados de brindar asesoramiento técnico y supervisar el desarrollo de las obras.