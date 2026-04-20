China y Brasil avanzan en una serie de acuerdos de cooperación en infraestructura que buscan mejorar el transporte y la logística en el país sudamericano. Uno de los ejes principales es el desarrollo ferroviario, con proyectos que podrían transformar la conexión interna y regional en los próximos años. En este contexto, ambos países firmaron un memorando de entendimiento en julio de 2025 para realizar estudios conjuntos sobre un corredor ferroviario que conecte el océano Atlántico con el Pacífico, una iniciativa de gran escala que todavía se encuentra en fase de planificación y análisis técnico. El acuerdo prevé analizar la viabilidad de un sistema que integre distintas líneas ferroviarias dentro de Brasil y las conecte con Perú. El objetivo es facilitar el transporte de cargas y mejorar la salida de productos hacia Asia. Entre las obras involucradas se destacan la Ferrovía de Integración Oeste-Este (FIOL), la Ferrovia de Integração Centro-Oeste (FICO) y la Ferrovia Norte-Sur (FNS), que en conjunto permitirían articular un sistema logístico más amplio y eficiente si el proyecto avanza. El diseño del proyecto contempla que el trazado parta desde el estado de Bahía, en la costa atlántica, y avance hacia el interior de Brasil. Desde allí, continuaría hacia el oeste del país, atravesando regiones productivas clave. El plan incluye: Esta red permitiría unir dos océanos y reducir los tiempos de exportación, especialmente para productos agrícolas y minerales, en caso de concretarse. Los estudios técnicos están a cargo de Infra S.A., una empresa estatal brasileña vinculada al Ministerio de Transportes, junto con el Instituto de Investigación Económica y de Planificación Ferroviaria de China. El análisis contempla la infraestructura ferroviaria existente, la integración con rutas y puertos, y la conexión con otros sistemas dentro de un enfoque multimodal, clave para evaluar la viabilidad del proyecto. El corredor ferroviario forma parte del programa Rutas de Integración Sudamericana, impulsado por el Gobierno de Brasil desde 2023. Este plan busca conectar distintos sistemas de transporte en zonas fronterizas para mejorar la competitividad y el comercio regional. Además, el proyecto fue incluido dentro de los acuerdos estratégicos firmados entre Luiz Inácio Lula da Silva y Xi Jinping, que también abarcan el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), políticas industriales y planes de desarrollo regional. Si los estudios avanzan y el proyecto se concreta, el corredor podría mejorar la logística de exportación, reducir costos y fortalecer la integración regional. Actualmente, gran parte del transporte de mercancías en Brasil depende de rutas terrestres, por lo que el desarrollo ferroviario aparece como una alternativa más eficiente para grandes volúmenes. La eventual participación de China podría incluir financiamiento o inversión en etapas futuras, aunque por ahora el foco está puesto en los estudios y la planificación del proyecto.