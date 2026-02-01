Guerra comercial entre Colombia y Ecuador: desde este domingo entran en vigencia los aranceles del 30%.

La tensión económica entre Colombia y Ecuador entró en una nueva fase (Fuente: Reuters/EFE-Archivo).

Petro afirma que vivir en Cuba “es mejor que vivir en Miami” y desata una nueva polémica en medio de una crisis multifactorial

Desde la medianoche de este domingo quedó activada una de las medidas más fuertes en la relación bilateral reciente: Colombia y Ecuador empezaron a cobrarse aranceles del 30 % a sus productos, un golpe directo al intercambio comercial que mueve cerca de 2.800 millones de dólares al año y que ahora entra en un escenario de alta incertidumbre para empresas, transportadores y consumidores.

La decisión se da en medio de una disputa política y económica que escaló en cuestión de días y que tiene como telón de fondo un fuerte desequilibrio comercial, reclamos de seguridad y una cadena de represalias que ya va mucho más allá de los impuestos aduaneros.

¿Por qué Ecuador le impuso aranceles del 30 % a Colombia?

El detonante de esta guerra comercial fue la balanza comercial entre ambos países. Mientras Colombia le vende a Ecuador alrededor de 1.800 millones de dólares al año, las exportaciones ecuatorianas hacia Colombia apenas llegan a unos 900 millones, dejando a Ecuador con un déficit superior a los 1.000 millones de dólares.

Ese desbalance fue utilizado por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa para justificar una medida drástica: imponer, sin previo aviso, un arancel del 30 % a las importaciones colombianas. El anuncio se hizo el 21 de enero, cuando Noboa se encontraba en el Foro Económico Mundial de Davos, lo que tomó por sorpresa tanto a empresarios como a autoridades de ambos países.

A ese argumento económico se sumó uno político y de seguridad: el Gobierno ecuatoriano acusó a Colombia de no hacer lo suficiente para frenar el paso de cocaína hacia Ecuador, país que hoy es uno de los principales corredores de salida de droga hacia Estados Unidos y Europa, y que vive una crisis de violencia sin precedentes.

Guerra comercial entre Colombia y Ecuador: desde este domingo entran en vigencia los aranceles del 30%.

¿Cómo respondió Colombia a los aranceles de Ecuador?

Bogotá no se quedó de brazos cruzados. En cuestión de días, el Gobierno de Gustavo Petro anunció un paquete espejo: aranceles del 30 % a una lista de 50 productos ecuatorianos que ingresan al mercado colombiano.

Entre los bienes afectados están alimentos básicos y productos de uso diario como arroz, fríjoles, plátanos, aceites y azúcar, además de neumáticos, calzado, tubos de aluminio, bombonas, botellas, alcoholes e insecticidas. Muchos de estos productos tienen una presencia importante en supermercados y cadenas mayoristas de varias regiones del país.

La medida busca presionar a Ecuador para sentarse a negociar, pero también genera efectos inmediatos sobre los precios, la logística y la oferta de productos importados.

¿Qué productos están en riesgo por la guerra comercial entre Colombia y Ecuador?

El intercambio entre ambos países es clave para varios sectores productivos. Colombia compra a Ecuador principalmente:

Enlatados de pescado

Camarón (langostino)

Maderas

Extractos y aceites vegetales

Mientras tanto, Ecuador depende en gran medida de Colombia para:

Medicamentos

Cosméticos

Insecticidas y herbicidas

Productos de limpieza e higiene

Camiones y vehículos de carga

Con los aranceles del 30 % ya en vigencia, muchos de estos productos podrían encarecerse, perder competitividad o reducir su volumen de importación, afectando tanto a empresas como a consumidores finales.

¿Qué está pasando en la frontera de Rumichaca?

El impacto de la crisis se empezó a ver incluso antes de que los aranceles entraran a regir. Este fin de semana, las filas de camiones en el puente de Rumichaca —el único paso fronterizo legal habilitado— superaron los 600 metros, con transportadores intentando cruzar a toda costa antes de que subieran los impuestos.

Ahora que las tarifas ya están activas, el flujo de carga podría disminuir, generando retrasos, sobrecostos y afectaciones directas a la cadena logística binacional.

¿Cuánto dinero pueden perder Ecuador y Colombia por esta disputa?

Los gremios exportadores de ambos países han sido claros: nadie gana con esta escalada. En Ecuador, los empresarios calculan que las pérdidas podrían superar los 273 millones de dólares al año solo por el impacto de los aranceles.

En Colombia, el golpe se sentirá especialmente en sectores como farmacéutico, cosmético, químico y de alimentos procesados, que tienen en Ecuador uno de sus principales mercados regionales.

A pesar de los llamados al diálogo, hasta ahora las conversaciones entre las cancillerías no han logrado frenar la confrontación.

¿Por qué la electricidad se volvió un arma en la guerra comercial?

Uno de los movimientos más delicados vino desde Bogotá: Colombia suspendió el suministro de electricidad a Ecuador desde el 22 de enero, un golpe estratégico en un país que ha sufrido crisis energéticas graves.

En 2024, cuando Ecuador enfrentó racionamientos de hasta 14 horas diarias durante más de dos meses, Colombia se convirtió en su principal salvavidas eléctrico. Solo ese año, Ecuador le compró a Colombia 334 millones de dólares en energía, convirtiéndola en su principal importación desde el país.

Aunque hoy Ecuador tiene niveles aceptables de agua en sus embalses, la medida colombiana deja una vulnerabilidad abierta si vuelve una sequía o cae la generación hidroeléctrica.

¿Cómo respondió Ecuador al corte de energía de Colombia?

Quito respondió tocando otro punto sensible: el petróleo. Ecuador aumentó de forma drástica la tarifa que cobra por transportar el crudo de Ecopetrol por sus oleoductos, pasando de 3 a 30 dólares por barril, un nivel que vuelve casi inviable la operación.

En promedio, por Ecuador circulaban unos 10.000 barriles diarios de petróleo colombiano, ahora en riesgo por los nuevos costos.