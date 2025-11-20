Cierran Banco Agrario y Bancolombia: el Gobierno suspendió todas las sedes durante dos días.

El Gobierno de Colombia confirmó que, por el feriado del 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, las sucursales de Banco Agrario y Bancolombia no prestarán atención al público durante dos días consecutivos. La medida no es excepcional: corresponde al calendario bancario habitual que rige para los feriados nacionales.

La suspensión de la atención presencial facilita la operación logística del feriado, una fecha tradicional en el país. Por ello, los usuarios deberán anticipar trámites que requieran asistencia en ventanilla, pagos presenciales o diligencias que no puedan realizarse por canales digitales.

Con la cercanía del feriado, muchos ciudadanos revisan qué servicios estarán disponibles y cómo funcionarán los bancos durante estos días. Aunque las oficinas permanecerán cerradas, los sistemas virtuales operarán con normalidad.

Qué operaciones estarán disponibles durante el feriado

Durante los dos días de cierre bancario, los usuarios podrán:

banca digital , aplicaciones móviles y corresponsales bancarios autorizados. Realizar operaciones a través de cajeros automáticos , aplicaciones móviles yautorizados.

Estos canales permiten efectuar pagos, transferencias, consultas de saldo y movimientos sin necesidad de acudir a una sede física.

Es recomendable utilizar estos servicios anticipadamente para evitar congestiones, especialmente en los días previos al feriado.

Con la llegada del feriado del 8 de diciembre, los colombianos ajustan sus actividades y confirman qué servicios se verán afectados. En este caso, el cierre aplica únicamente para atención presencial en Banco Agrario y Bancolombia, tal como ocurre en la mayoría de los feriados religiosos del país.

Por qué es feriado el 8 de diciembre

El 8 de diciembre se celebra en Colombia el Día de la Inmaculada Concepción, una de las festividades religiosas más tradicionales del país. La fecha honra la creencia católica según la cual la Virgen María fue concebida libre de pecado original, un dogma que ha estado profundamente arraigado en la cultura colombiana por generaciones.

Además de su significado espiritual, este feriado marca el inicio de diversas actividades navideñas en varias regiones del país. Muchas familias participan en eventos comunitarios, encendido de luces, procesiones y celebraciones locales que convierten esta jornada en uno de los momentos más representativos del calendario festivo colombiano.

Uno de los últimos feriados del año

Si bien las sedes físicas estarán cerradas, los usuarios podrán continuar utilizando servicios digitales para transacciones simples: transferencias, pagos, movimientos, consultas y trámites en línea. Las entidades recomendaron anticiparse a cualquier operación que requiera documentación física o validación presencial.

El feriado del 8 de diciembre es uno de los últimos del año y usualmente incrementa el flujo de usuarios en los días previos. Por ello, se sugiere realizar trámites con anticipación y aprovechar los canales electrónicos que seguirán disponibles durante toda la jornada.