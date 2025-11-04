Bancolombia comunicó a sus usuarios que interrumpirá de manera temporal su aplicación móvil a causa de una serie de incidentes que afectaron la estabilidad de sus servicios digitales en las últimas semanas. La medida fue confirmada luego de que la entidad experimentara fallas recurrentes en sus plataformas, lo que generó inconvenientes y reclamos por parte de los clientes.

Según el anuncio oficial, la suspensión forma parte de un proceso de mantenimiento programado que busca mejorar la seguridad, el rendimiento y la experiencia de uso en las operaciones digitales.

La entidad aseguró que el procedimiento se desarrollará en horas de la madrugada para reducir el impacto sobre las transacciones diarias.

Mantenimiento de Bancolombia: fechas y servicios afectados

El banco informó que el mantenimiento se llevará a cabo los días miércoles 5 y jueves 6 de noviembre de 2025, entre las 12:00 a. m. y la 1:00 a. m. Durante ese lapso, los usuarios no podrán acceder a los servicios digitales habituales, como pagos, consultas, transferencias y movimientos entre cuentas.

Sin embargo, las tarjetas de débito y crédito seguirán operando con normalidad, al igual que los retiros en cajeros automáticos y corresponsales bancarios. Debido a que las tareas se realizarán en horarios de baja actividad, se espera que el número de personas afectadas sea mínimo.

La entidad recomendó a los usuarios planificar con anticipación sus pagos o transferencias para evitar contratiempos, especialmente si requieren realizar operaciones urgentes durante esos días.

Nequi también realizará mantenimiento programado

En paralelo, Nequi, plataforma vinculada a Bancolombia, también anunció un proceso de mantenimiento el martes 4 de noviembre de 2025, entre las 2:00 a. m. y las 3:00 a. m.. Durante esa hora, la aplicación permanecerá inactiva mientras se ejecutan actualizaciones técnicas destinadas a fortalecer la seguridad y estabilidad del sistema.

La billetera digital explicó que estas intervenciones forman parte de una estrategia conjunta del sector financiero colombiano para optimizar la infraestructura tecnológica y reducir el riesgo de fallos o caídas en los servicios digitales.

Recomendaciones para los usuarios durante la suspensión de Bancolombia

Bancolombia aconsejó a sus clientes seguir una serie de recomendaciones para evitar inconvenientes mientras duren los trabajos de mantenimiento:

No realizar transacciones urgentes durante las horas de suspensión.

Evitar múltiples intentos de ingreso a la app para prevenir bloqueos temporales.

Utilizar los canales alternativos como cajeros automáticos, corresponsales bancarios o las líneas telefónicas de atención.

Mantener las aplicaciones actualizadas para garantizar un mejor desempeño.

Con estas medidas, la entidad busca reforzar la seguridad digital y ofrecer un servicio más estable tras los recientes incidentes que afectaron a varias instituciones financieras del país.