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Colombia ha efectuado un notable progreso en el afianzamiento de su capacidad marítima, mediante la incorporación del patrullero oceánico ARC 24 de Julio. Esta embarcación, dotada de tecnología avanzada, simboliza un logro significativo para la Armada y la industria naval del país.

La embarcación, creada por el astillero estatal Cotecmar en Cartagena, fue presentada formalmente el año anterior y tiene como propósito ampliar el radio de operaciones tanto en el Caribe como en el Pacífico.

Es el cuarto OPV de la institución, pero destaca por ser el primer modelo completamente diseñado y construido en Colombia, según subrayan fuentes especializadas.

Descubre el nuevo patrullero oceánico: características y tecnología

El ARC 24 de Julio integra un conjunto de capacidades avanzadas que lo posicionan como una de las plataformas más modernas de la región. Entre sus características principales se encuentran sistemas de navegación y vigilancia de largo alcance, sensores de última generación y equipos diseñados para operar durante largos periodos sin apoyo logístico.

La nave cuenta con 93 metros de eslora, un desplazamiento aproximado de 2665 toneladas y autonomía para operar hasta 40 días continuos, lo que le permite cubrir amplias áreas marítimas en misiones de patrullaje.

El ARC 24 de Julio se distingue por su capacidad de operar en amplias áreas marítimas en misiones de patrullaje, control de tráfico, protección ambiental y lucha contra el crimen transnacional. La nave está equipada para llevar a cabo búsqueda y rescate, evacuaciones y apoyo humanitario en situaciones de desastres naturales.

Colombia refuerza su capacidad marítima con el patrullero oceánico ARC 24 de Julio (foto: archivo).

¿Cuándo arranca operaciones el nuevo OPV colombiano?

Según la información oficial divulgada por fuentes militares y medios especializados, el patrullero se encuentra en la fase final de integración y pruebas. La Armada Nacional prevé que el ARC 24 de Julio inicie operaciones durante este mes, una vez que se hayan completado los procesos de certificación, alistamiento y entrenamiento de su tripulación.

Con su incorporación, Colombia no solo añade una nueva embarcación moderna a su flota, sino que también refuerza su capacidad para fabricar buques de alta complejidad en el país. Este avance potencia la industria naval nacional y abre la posibilidad de nuevos desarrollos estratégicos.