Las señales recientes del mercado apuntan a un posible endurecimiento en la política monetaria del país. Analistas advierten que el Banco de la República podría tomar una decisión relevante en su próxima reunión de marzo ante el comportamiento de la inflación en Colombia, que no ha cedido al ritmo esperado. El contexto actual muestra una desaceleración de los precios, pero más lenta de lo proyectado por los expertos. Esta situación ha llevado a que el emisor mantenga una postura restrictiva, con el objetivo de evitar nuevas presiones sobre el costo de vida y las expectativas económicas. Uno de los factores que más preocupa a los analistas es el impacto del aumento del salario mínimo, que se ubicó significativamente por encima de los niveles considerados consistentes con la productividad y la inflación. Este elemento podría seguir impulsando el alza en varios precios clave de la economía. De acuerdo con estimaciones del mercado, la inflación podría cerrar el año en niveles superiores a lo previsto inicialmente, lo que refuerza la expectativa de nuevos ajustes en la tasa de interés por parte del banco central. Un informe reciente de Credicorp Capital, recogido por Valora Analatik, señala que incrementos del salario mínimo por encima de su nivel teórico tienen efectos directos sobre la inflación. Según ese análisis, cada punto adicional podría traducirse en aumentos en el índice de precios al consumidor. Bajo este escenario, los modelos proyectan que la inflación anual podría ubicarse en un rango entre 6,2% y 7,1%, impulsada en parte por el incremento salarial aplicado para este año. Este panorama refuerza la necesidad de mantener condiciones monetarias restrictivas. Los analistas prevén que la Junta Directiva del Banco de la República evalúe un nuevo incremento en la tasa de interés durante su reunión de finales de marzo. La medida buscaría contener las presiones inflacionarias y ajustar las expectativas del mercado. El banco central ya había sorprendido al mercado en enero al elevar su tasa de referencia hasta 10,25%, y ahora se anticipa que podría continuar ese camino con un nuevo ajuste. Algunas proyecciones apuntan a que la tasa podría acercarse al 11,5% hacia el cierre del año, dependiendo de la evolución de la economía y de factores fiscales en el mediano plazo.