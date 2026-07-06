Hallazgo histórico: rescatan del mar restos del Faro de Alejandría, una de las siete maravillas del mundoHallazgo histórico: rescatan del mar restos del Faro de Alejandría, una de las siete maravillas del mundo

El hallazgo arqueológico del siglo | Encontraron una ciudad similar a Atlantis en lo más profundo de un lago

Un equipo de arqueólogos logró recuperar del fondo del mar Mediterráneo varios elementos pertenecientes al Faro de Alejandría, considerado una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. El hallazgo representa un nuevo avance en uno de los proyectos de investigación arqueológica submarina más importantes de los últimos años.

En total fueron extraídos 22 bloques monumentales que permanecían bajo las aguas del puerto de Alejandría, en Egipto. Las piezas formaban parte de la estructura original del faro y serán utilizadas para avanzar en su reconstrucción digital.

Recuperan enormes bloques del Faro de Alejandría

La operación forma parte del proyecto internacional PHAROS, desarrollado en conjunto por el Centro Nacional para la Investigación Científica (CNRS) de Francia, el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto y la Fundación Dassault Systèmes.

Los especialistas recuperaron elementos arquitectónicos de gran tamaño, entre ellos dinteles, jambas, umbrales y losas de pavimento que integraban la entrada monumental del antiguo faro.

Cada una de estas piezas alcanza un peso de entre 70 y 80 toneladas y refleja la combinación de técnicas constructivas propias de las civilizaciones egipcia y griega.

Más de tres décadas de investigaciones bajo el agua

Aunque los restos del faro comenzaron a identificarse en 1968, las investigaciones arqueológicas sistemáticas se desarrollan desde hace más de veinte años.

Uno de los trabajos más importantes se realizó en 1994 bajo la dirección del arqueólogo francés Jean-Yves Empereur, quien documentó más de 3.300 objetos en el sitio, entre ellos esfinges, columnas, obeliscos y grandes bloques de granito.

La recuperación de los nuevos fragmentos es el resultado de más de 30 años de exploraciones submarinas, que permitieron localizar y extraer algunas de las estructuras más representativas del antiguo monumento.

Arqueólogos hicieron un descubrimiento histórico: recuperaron del fondo del mar una de las siete maravillas del mundo (Fuente:GEDEON Programmes/CEAlex - Mejorada con IA) GEDEON Programmes/CEAlex - Mejorada con IA

El objetivo: reconstruir digitalmente una de las siete maravillas del mundo

La siguiente etapa del proyecto consistirá en crear un modelo virtual del Faro de Alejandría.

Durante la última década, los investigadores ya habían realizado el escaneo tridimensional de más de un centenar de fragmentos que permanecían sumergidos.

Ahora, las piezas recuperadas serán digitalizadas mediante técnicas de fotogrametría, un sistema que permite generar modelos tridimensionales con gran precisión.

Posteriormente, expertos en arqueología, historia, arquitectura y tecnología analizarán cada bloque para reconstruir virtualmente el edificio, ensamblando las piezas como si se tratara de un enorme rompecabezas.

Cómo era el Faro de Alejandría

El Faro de Alejandría fue construido a comienzos del siglo III antes de Cristo, durante el reinado de Ptolomeo I Sóter, y diseñado por el arquitecto griego Sóstrato de Cnido.

Levantado sobre la isla de Faro, alcanzaba una altura superior a los 100 metros, convirtiéndose durante más de 1.600 años en una de las construcciones más altas realizadas por el ser humano.

Su función principal era guiar a las embarcaciones que ingresaban al puerto de Alejandría mediante una gran señal luminosa visible desde largas distancias.

La estructura quedó gravemente dañada tras un terremoto ocurrido en 1303, mientras que las piedras que sobrevivieron fueron reutilizadas en 1477 por el sultán Al-Ashraf Sayf al-Din Qa’it Bay para construir una fortaleza que todavía se conserva en el mismo lugar.

Con este nuevo descubrimiento, los investigadores esperan reconstruir con mayor precisión cómo era una de las obras de ingeniería más emblemáticas de la Antigüedad y preservar digitalmente su legado para las futuras generaciones.