La demanda buscará que el Consejo de Estado revise la declaratoria de elección e incluso estudie una medida cautelar sobre la posesión presidencial.

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El panorama político en Colombia volvió a tensarse luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara que respaldará acciones judiciales para solicitar la nulidad de las elecciones presidenciales en las que resultó elegido Abelardo de la Espriella.

La demanda, que será presentada ante el Consejo de Estado por el exmagistrado Luis Guillermo Pérez, pretende que el alto tribunal revise la legalidad de la elección y evalúe medidas provisionales relacionadas con la transmisión de mando prevista para el próximo 7 de agosto.

El pronunciamiento se produjo a través de un extenso mensaje publicado por Petro en su cuenta de X, donde aseguró que los sectores progresistas acudirán exclusivamente a los mecanismos previstos por la ley. Con ello, confirmó que la estrategia de su movimiento político se concentrará en la vía judicial, mientras el país avanza hacia el cambio de Gobierno.

¿Por qué Gustavo Petro respalda una demanda para anular la elección de Abelardo de la Espriella?

Según explicó el mandatario saliente, la decisión responde a la intención de controvertir jurídicamente el proceso electoral que concluyó con la elección de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia.

En su publicación, Petro insistió en que sus seguidores no deben recurrir a la violencia y afirmó que las actuaciones estarán limitadas a los escenarios legales.

“Ningún(a) progresista debe responder con violencia, en ninguna parte del país; solo pasamos a acciones judiciales que incluyen la nulidad de las elecciones. Y que tendrán su tiempo”, manifestó el jefe de Estado.

El mensaje fue interpretado como un respaldo directo a la demanda que prepara el exmagistrado Luis Guillermo Pérez, quien anunció que radicará la acción judicial ante el Consejo de Estado.

¿Qué busca la demanda contra la elección presidencial de 2026?

La demanda pretende que la Sección Quinta del Consejo de Estado estudie la validez del acto administrativo mediante el cual se declaró oficialmente la elección presidencial.

Además del análisis de fondo, el recurso solicitará una medida cautelar para que el alto tribunal evalúe la posibilidad de suspender temporalmente los efectos de esa declaratoria mientras se desarrolla el proceso judicial.

Entre las peticiones también figura que se estudie si debe realizarse o no la ceremonia de posesión presidencial programada para el 7 de agosto, una solicitud que, de ser admitida para estudio, abriría un debate jurídico de alto impacto institucional.

¿Cuáles son los argumentos de la demanda contra Abelardo de la Espriella?

De acuerdo con Luis Guillermo Pérez, la acción judicial se apoyará en varios argumentos relacionados con la campaña presidencial y con supuestas circunstancias que, a su juicio, deberían ser examinadas por las autoridades competentes.

Entre los principales puntos que plantea el demandante aparecen:

Presuntas conductas que, según sostiene, deberían ser investigadas por la Fiscalía General de la Nación.

Señalamientos sobre supuestos hechos de hostigamiento y amenazas durante la campaña.

Un debate jurídico relacionado con la doble nacionalidad del presidente electo.

La solicitud para que el Consejo de Estado revise la legalidad del acto que oficializó la elección.

Será el propio Consejo de Estado el encargado de determinar si la demanda cumple los requisitos legales para ser admitida y, posteriormente, decidir si estudia o no cada uno de estos argumentos.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre la “resistencia activa”?

En el mismo mensaje publicado en redes sociales, Petro afirmó que su movimiento entrará en una etapa que denominó “resistencia activa”. Sin embargo, aclaró que esta no contempla actuaciones violentas.

El mandatario sostuvo que, si el nuevo Gobierno llegara a afectar derechos que considera adquiridos, la ciudadanía podrá ejercer mecanismos de participación y protesta dentro del marco constitucional.

Asimismo, anunció que, una vez deje la Presidencia, impulsará acciones civiles por presuntas injurias y calumnias contra quienes, según dijo, afecten su honra, la de su familia o la de integrantes del movimiento progresista.

¿Qué pasará ahora con la demanda ante el Consejo de Estado?

Una vez sea radicada, la Sección Quinta del Consejo de Estado deberá revisar si la demanda reúne los requisitos exigidos por la ley para iniciar un proceso.

En caso de ser admitida, el tribunal evaluará inicialmente la solicitud de medida cautelar presentada por los demandantes. Solo después avanzaría el estudio de fondo sobre la legalidad de la elección presidencial.