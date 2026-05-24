Medida histórica: la Justicia determinó el momento exacto cuando una notificación legal de embargo debe cobrar efecto.

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En Colombia, una notificación de embargo produce efectos legales desde el momento en que queda válidamente comunicada al afectado. Así lo han precisado distintos fallos judiciales, que fijaron con claridad cuándo empieza a contar el plazo para actuar.

La comunicación puede realizarse de manera presencial o por medios electrónicos, según las reglas del Código General del Proceso (CGP). En ambos casos, el punto determinante es el instante en que la persona queda efectivamente enterada del proceso.

Para el deudor, ese dato es central: desde la notificación judicial empiezan a correr los términos para responder, presentar excepciones o pedir el levantamiento de la medida cautelar. Entender cuándo arranca el reloj es clave para defenderse a tiempo.

Notificación de embargo en Colombia: desde cuándo surte efectos según el Código General del Proceso

La notificación personal se rige por el artículo 291 del CGP, que regula cómo se comunica al destinatario la existencia del proceso y la providencia que debe conocer. Es la vía tradicional cuando no resulta posible la notificación electrónica.

Cuando la notificación es electrónica, aplica el artículo 8 de la Ley 2213 de 2022: se entiende realizada una vez transcurridos dos días hábiles desde el envío del mensaje, y los términos empiezan a correr al día siguiente. Es la modalidad más usada hoy por los juzgados.

Estos son los puntos clave de la notificación judicial que conviene tener presentes:

La notificación personal se rige por el artículo 291 del CGP.

La notificación electrónica se rige por el artículo 8 de la Ley 2213 de 2022.

Por vía electrónica se presume hecha tras dos días hábiles desde el envío.

Los términos procesales comienzan al día siguiente de la notificación.

Si el remitente recibe acuse de recibo —o se constata el acceso al mensaje—, los términos corren desde ese momento sin esperar los dos días (Corte Constitucional, C-420 de 2020).

El destinatario debe haber tenido acceso efectivo a la providencia y sus anexos.

Según la Justicia, desde la notificación judicial empiezan a correr los términos para responder, presentar excepciones o pedir el levantamiento de la medida cautelar. ChatGPT

Notificación judicial y términos procesales: qué dice la jurisprudencia de las altas cortes

La Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior de Bogotá han sostenido que la presunción de los dos días busca garantizar que el destinatario pueda leer el mensaje. Pero cuando media un acuse de recibo o se constata el acceso, la notificación se entiende cumplida de inmediato.

Ese matiz es decisivo en un proceso de embargo: define con precisión cuándo el afectado queda enterado y desde qué fecha corren los plazos para responder, presentar excepciones o solicitar el levantamiento de la medida cautelar.

Con esta lectura, la Justicia colombiana reduce la incertidumbre alrededor de la notificación de embargo y refuerza la seguridad jurídica: el momento en que una comunicación judicial cobra efecto se vuelve un dato verificable y medible.