Es oficial | El Gobierno embargará todas las cajas de ahorro de las personas que estén en esta base de datos.

Se despiden los embargos: el Gobierno de Colombia pone un límite al dinero que los bancos pueden retener a sus clientes

El marco legal vigente en Colombia habilita a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a decretar embargos sobre saldos en cuentas bancarias, incluidas las cuentas de ahorro, cuando un contribuyente mantiene obligaciones tributarias vencidas dentro de un proceso formal de cobro coactivo.

Se trata de una facultad que existe desde hace años en el Estatuto Tributario y en las reglas del cobro administrativo. En la práctica, la DIAN emite actos y oficios dentro del expediente y los dirige a las entidades financieras, que deben atenderlos conforme al procedimiento.

Embargo de cuentas de ahorro: cómo se aplica el procedimiento

Cuando una obligación tributaria queda en firme y el contribuyente no paga (o no cumple lo pactado), la DIAN puede avanzar en el cobro coactivo y ordenar medidas cautelares, entre ellas el embargo de dinero en cuentas bancarias.

Atención: la DIAN puede embargar el dinero en tu cuenta. (Imagen creada con IA) ChatGPT

En términos generales, el trámite contempla:

Expedición de actuaciones del cobro coactivo y notificaciones según el caso.

Orden de embargo dirigida a una o varias entidades financieras.

Retención e inmovilización de recursos hasta el límite de la deuda (impuestos, sanciones e intereses), sin excederlo.

El embargo es una medida para asegurar el pago y se mantiene mientras la obligación siga pendiente o hasta que sea levantado por la autoridad competente.

Quiénes pueden ser objeto de embargo sobre sus ahorros

La medida puede recaer sobre personas naturales y personas jurídicas que tengan un proceso de cobro coactivo ante la DIAN.

Entre los escenarios más frecuentes están:

Contribuyentes con impuesto de renta, IVA u otros tributos vencidos .

Personas o empresas que no atendieron requerimientos y llegaron a una obligación exigible.

Deudores que incumplieron acuerdos de pago o facilidades otorgadas.

Obligaciones fiscales acumuladas que derivaron en cobro administrativo.

No es un proceso “automático”: para llegar a la medida debe existir un expediente de cobro y actuaciones formales.

Por qué el dinero en cuentas de ahorro puede ser embargado

En cobro coactivo, el dinero en cuentas bancarias es un bien embargable porque es un activo líquido que permite asegurar el cumplimiento de una obligación tributaria exigible.

La medida suele aplicarse cuando existe una deuda firme y exigible; el contribuyente no pagó o no atendió el trámite; hay incumplimiento de acuerdos de pago u otras obligaciones.

El objetivo es garantizar el recaudo, no adoptar sanciones “extra” fuera del procedimiento.