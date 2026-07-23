Las entidades financieras tienen autonomía para actuar ante operaciones inusuales. (Fuente: Shutterstock)

Ya es oficial: el Gobierno colombiano confirmó que embargarán todas las cuentas bancarias y bienes que estén en este listado durante 2026

En Colombia, las cuentas bancarias no se bloquean automáticamente por recibir transferencias de alto valor. Sin embargo, las entidades financieras pueden revisar determinadas operaciones cuando detectan movimientos que no coinciden con el perfil financiero del titular o presentan características inusuales.

Esa revisión hace parte del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT), un conjunto de procedimientos obligatorios que deben aplicar las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) para prevenir el uso del sistema financiero en actividades ilícitas.

Qué pueden hacer realmente los bancos

Las entidades financieras pueden solicitar información adicional o documentación cuando identifiquen operaciones que no correspondan con el comportamiento habitual del cliente, como ingresos elevados sin un soporte claro, transferencias frecuentes desde terceros o movimientos atípicos frente a su perfil transaccional.

Con base en el análisis de cada caso y de acuerdo con sus políticas internas y la normativa vigente, los bancos también pueden adoptar medidas preventivas, como restringir temporalmente algunas operaciones mientras verifican la información suministrada por el cliente. Cabe aclarar que no todas las operaciones inusuales derivan en una inmovilización de la cuenta.

Las entidades financieras tienen autonomía para actuar ante operaciones inusuales de sus clientes. (Fuente: Freepik)

Si, tras el análisis, la entidad considera que una operación puede ser sospechosa, está obligada a activar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS). Este reporte no constituye una denuncia ni una prueba de que se haya cometido un delito, sino un mecanismo de prevención para que la autoridad competente evalúe la información.

Por lo tanto, aunque los bancos están facultados para realizar verificaciones y adoptar medidas preventivas cuando sea necesario, no existe una disposición del Gobierno que ordene bloquear cuentas automáticamente por recibir una transferencia de determinado monto, ni una lista oficial de valores que active restricciones de manera automática.

Cómo evitar inconvenientes con transferencias grandes

Para minimizar riesgos de inmovilización temporal, puede seguir las siguientes recomendaciones: