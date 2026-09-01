Estados Unidos, Canadá y España prohíben el ingreso al país de ciudadanos que hayan postergado este trámite con su pasaporte.

Es fundamental que quienes tengan la intención de viajar al exterior consideren la vigencia de su pasaporte. Las autoridades migratorias de naciones como Estados Unidos, España y Canadá ejercen un estricto control sobre la documentación presentada por los viajeros colombianos. En caso de que se presente un pasaporte que haya expirado o que no cumpla con los requisitos estipulados, es posible que se niegue el embarque o el ingreso al territorio.

Por otra parte, además de los controles establecidos por los organismos de inmigración, las aerolíneas también llevan a cabo una verificación exhaustiva de la documentación antes del embarque. Si los pasajeros no cumplen con las condiciones requeridas por el país al que se dirigen, las aerolíneas tienen la autoridad para impedir su abordaje.

Atención viajeros: requisitos para entrar a Estados Unidos hoy

El trámite de la visa inicia con el llenado obligatorio del formulario DS-160, el cual es un requisito fundamental para agendar la entrevista consular. Sin este documento, la solicitud no podrá avanzar. Asimismo, la determinación final sobre el ingreso recae siempre en los oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), incluso cuando el viajero posea una visa vigente.

Para ingresar a Estados Unidos, los ciudadanos colombianos deben presentar un pasaporte vigente y una visa de no inmigrante válida, como la B1/B2 para turismo o negocios.

Los colombianos que quieran salir de dichos países deben tener en cuenta estos requisitos. Archivo El Cronista

Visa para Canadá: quiénes la necesitan

En términos generales, los colombianos que deseen viajar a Canadá deben obtener una visa de visitante antes del viaje.

Solo algunos viajeros tienen la posibilidad de acceder a una Autorización Electrónica de Viaje (ETA) si cumplen con las condiciones establecidas por el Gobierno canadiense, tales como haber tenido una visa canadiense en los últimos años o contar con determinados antecedentes migratorios válidos. En cualquier caso, el pasaporte vigente es un requisito obligatorio para ingresar al país.

España exige cumplir estos requisitos en 2024

La Unión Europea confirmó que ETIAS se convertirá en un requisito para los ciudadanos colombianos una vez que esté en funcionamiento. Si bien se anticipa que el sistema iniciará operaciones en el último trimestre de 2026, actualmente no se están aceptando solicitudes.

Por otro lado, los viajeros colombianos deben presentar un pasaporte válido, cuyo tiempo de vigencia debe extenderse al menos tres meses después de la fecha de salida prevista del espacio Schengen y haber sido expedido en los últimos diez años. Asimismo, es posible que se les exija comprobantes de alojamiento, recursos económicos suficientes y un boleto de regreso.

España permite el ingreso de ciudadanos colombianos sin la necesidad de visa por un periodo de hasta 90 días dentro del área Schengen, con fines de turismo o negocios.

Los documentos que Migración revisa para autorizar tu viaje internacional

Mantener toda la documentación actualizada es esencial para minimizar contratiempos y disminuir la probabilidad de que el viaje sea rechazado, ya sea antes de la salida o al llegar al país de destino.

Previo al embarque o ingreso a un nuevo país, las aerolíneas y las autoridades migratorias suelen llevar a cabo una verificación de que el pasajero cumpla con los siguientes requisitos: