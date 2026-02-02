En esta noticia

Los principales bancos del país actualizaron los topes de retiro de efectivo en cajeros automáticos, una medida orientada a fortalecer la seguridad de las operaciones y reducir el riesgo de fraudes y maniobras indebidas.

Los nuevos montos establecidos rigen tanto para las extracciones realizadas con tarjeta física como para aquellas efectuadas sin tarjeta, y su aplicación varía según la política interna de cada banco y el tipo de cuenta del cliente.

Estos cambios buscan lograr un equilibrio entre la comodidad del usuario y la protección del dinero, asegurando que cada operación se realice de manera segura, controlada y con menor margen de riesgo.

Cajeros automáticos: cuáles son los montos permitidos

En Colombia, el límite de efectivo disponible para retirar en cajeros automáticos varía según la entidad bancaria y el tipo de cuenta. Además, algunos topes pueden ajustarse si el cliente se comunica directamente con su banco y solicita una modificación, de acuerdo con las políticas internas de cada institución.

En Colombia se sitúan límites al retiro de efectivo por seguridad de los usuarios (Fuente: archivo).
Los límites de extracción de efectivo de cajeros automáticos en Colombia serían aproximadamente de:

  • Bancolombia: $ 2′700.000
  • Davivienda: $ 8′000.000
  • BBVA: $ 4′200.000
  • Banco Caja Social: $ 1′900.000
  • Banco de Bogotá: $ 2′000.000
  • Nubank: $ 2′700.000
Otras opciones para disponer de efectivo

Quienes necesiten retirar montos superiores a los habilitados en cajeros automáticos pueden hacerlo en ventanilla, o bien gestionar un aumento temporal del límite desde la aplicación del banco, según la entidad. Además, existen alternativas digitales como transferencias bancarias y pagos electrónicos, que permiten resolver operaciones cotidianas y disminuyen la necesidad de manejar grandes sumas en efectivo.

Los límites en cajeros automáticos se actualizan mes a mes (Fuente: archivo).
Los límites en cajeros automáticos se actualizan mes a mes (Fuente: archivo).

Los cajeros automáticos siguen siendo una herramienta clave del sistema financiero nacional, pero las entidades recomiendan planificar los retiros. Así se evitan problemas con los límites diarios y se fortalece la seguridad al gestionar el dinero.

Recomendaciones para retirar dinero de manera segura

Las entidades financieras aconsejan:

  • Realizar retiros en cajeros ubicados en zonas seguras y, preferiblemente, durante el día.
  • No compartir datos de tarjetas ni claves personales.
  • Revisar con anticipación los topes de su cuenta para organizar los retiros según sus necesidades.

Seguir estas indicaciones ayuda a que los usuarios accedan a su dinero sin inconvenientes y garantiza una experiencia más protegida al utilizar los cajeros automáticos en Colombia.