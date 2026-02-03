Cierra Banco Agrario y Bancolombia: el Gobierno ordenó suspender operaciones en todas las sedes este lunes. (Fuente: archivo)

El Gobierno de Colombia ha confirmado que, debido al feriado del 23 de marzo, que corresponde al Día de San José, las sucursales de Banco Agrario y Bancolombia no ofrecerán atención al público durante un período de dos días consecutivos. Esta medida no es excepcional, ya que se alinea con el calendario bancario habitual que regula los feriados nacionales.

Con este feriado cerca, numerosos ciudadanos se encuentran revisando qué servicios estarán disponibles y cómo funcionarán las entidades bancarias durante esos días. A pesar del cierre de las oficinas, los sistemas virtuales continuarán operando con normalidad.

La suspensión de la atención presencial facilita la operación logística del feriado, una fecha tradicional en el país. Por lo tanto, los usuarios deberán anticipar cualquier trámite que requiera asistencia en ventanilla, pagos presenciales o diligencias que no puedan ser realizadas a través de canales digitales.

Durante el fin de semana festivo, los usuarios deberán tener en cuenta cambios en la prestación de servicios presenciales. Según la comunicación oficial, el domingo 22 y el lunes 23 de marzo no habrá atención en oficinas físicas en todo el país, en el marco de uno de los feriados más representativos del calendario colombiano, que habitualmente implica modificaciones en la operatoria de bancos y organismos públicos.

A pesar del cierre de las sedes, los canales digitales continuarán funcionando con normalidad. Herramientas como la app de Bancolombia, la Sucursal Virtual Personas y los cajeros automáticos estarán habilitadas para realizar transferencias, pagos, retiros y consultas, lo que permitirá a los clientes operar sin necesidad de acudir a una sucursal.

Operaciones disponibles en el feriado de marzo

Durante el día de cierre bancario, los usuarios podrán:

banca digital , aplicaciones móviles y corresponsales bancarios autorizados. Realizar operaciones a través de cajeros automáticos , aplicaciones móviles yautorizados.

Estos canales permiten efectuar pagos, transferencias, consultas de saldo y movimientos sin necesidad de acudir a una sede física.

¿Qué se conmemora en el feriado del lunes 23 de marzo en Colombia?

El Día de San José conmemora a San José, esposo de la Virgen María y una de las figuras más importantes dentro de la tradición cristiana. En Colombia, esta fecha hace parte de los feriados nacionales y, al trasladarse al lunes, suele generar un puente que impacta tanto en el descanso como en la actividad turística.

En 2026, el 19 de marzo cae jueves, pero el descanso oficial se traslada al lunes 23 de marzo, lo que permite un fin de semana largo para quienes pueden organizar planes con anticipación.