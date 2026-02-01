Cambian las sucesiones en Colombia: los cónyuges serán los únicos herederos si se cumplen estas condiciones (Fuente: archivo).

En Colombia, las disposiciones que regulan las herencias establecen el procedimiento para la distribución de los bienes de una persona tras su fallecimiento. En caso de existir un testamento válido, dicho documento se convierte en la referencia principal para la asignación de propiedades y derechos, siempre que el testador haya actuado con plena capacidad mental y voluntad al momento de su redacción.

Si un juez determina que el testamento es inválido (ya sea por falta de lucidez, coacción u otras irregularidades), la distribución de los bienes no se llevará a cabo conforme a lo estipulado en el documento. En tal situación, la repartición se efectúa a través de sucesión intestada, un proceso en el que la legislación determina quiénes son los herederos y el porcentaje que les corresponde, sin tener en cuenta la voluntad que el fallecido pudiera haber manifestado en su testamento.

¿Cuándo se puede anular un testamento?

Un testamento puede declararse inválido en Colombia cuando se comprueba alguna de estas situaciones:

No poseía plena capacidad mental al momento de su redacción.

Fue sometido a presión, manipulación o coacción para su elaboración.

No cumplió con los requisitos legales de forma y autenticidad establecidos por la ley.

Ante cualquiera de estos escenarios, un juez puede dejar sin efecto el testamento y ordenar que la herencia se reparta bajo las reglas de la sucesión intestada.

Cambios en las sucesiones en Colombia: conyuges como únicos herederos bajo ciertas condiciones (foto: archivo).

Consecuencias de la sucesión intestada

En ausencia de un testamento válido, la ley establece la distribución de los bienes a través de sucesión intestada. El Código Civil determina un orden específico de herederos:

De este modo, la norma asegura la participación del cónyuge o pareja permanente en la sucesión, aun cuando existan otros beneficiarios con derechos preferentes.

En primer lugar, heredan los descendientes (hijos y, en su defecto, los nietos).

(hijos y, en su defecto, los nietos). Si no hay descendientes, los siguientes en la línea de herencia son los ascendientes (padres y abuelos).

(padres y abuelos). En todos los casos, el cónyuge o compañero(a) permanente tiene derecho a participar y compartir la herencia con los descendientes o ascendientes, según corresponda.

o tiene derecho a participar y compartir la herencia con los descendientes o ascendientes, según corresponda. Si los anteriores no están presentes, la masa hereditaria se distribuye entre el cónyuge y los hermanos u otros parientes cercanos.

Efectos de la nulidad de un testamento en la herencia

En consecuencia, es fundamental que los individuos involucrados en un proceso sucesorio procuren asesoría legal , con el fin de que la distribución del patrimonio se realice de acuerdo con la normativa colombiana y con el mínimo nivel de conflicto posible.

Si un testamento es anulado, la última voluntad del fallecido deja de tener validez y la distribución de los bienes se efectúa conforme a la ley. Esto puede dar lugar a conflictos familiares, especialmente cuando el documento contenía cláusulas que beneficiaban a personas específicas.