Se despide el papel higiénico | La alternativa para baños que gana terreno y es tendencia en todo el mundo

La planta que supera a la lengua de suegra y cada vez más personas eligen: crece más rápido y luce mejor

Durante décadas, el papel higiénico fue un elemento indispensable en los baños de todo el mundo. Sin embargo, el avance de nuevas tecnologías y una mayor preocupación por la higiene y el cuidado del medio ambiente están impulsando el crecimiento de otras alternativas.

Entre las opciones que más terreno han ganado se encuentran los bidets y los washlets, dispositivos que incorporan funciones automatizadas para mejorar la limpieza personal y disminuir el uso de papel.

¿Por qué cada vez más personas reemplazan el papel higiénico?

El interés por los bidets y los washlets responde a una combinación de factores relacionados con la higiene, el confort y la sostenibilidad.

Estos equipos, ampliamente utilizados en Japón y cada vez más presentes en Estados Unidos y Europa, incorporan tecnologías como:

Chorros de agua templada.

Secado automático.

Controles electrónicos para personalizar la limpieza.

Además de ofrecer una experiencia más cómoda, el uso de agua resulta menos agresivo para la piel y puede ayudar a reducir irritaciones frecuentes.

Según datos de Statista, más del 30% de los hogares europeos ya cuenta con algún tipo de bidet o inodoro inteligente.

¿Qué funciones ofrecen los inodoros inteligentes?

Los modelos más modernos incluyen distintas herramientas diseñadas para mejorar la experiencia en el baño. Entre las principales se destacan:

Asiento con calefacción.

Desodorización automática.

Controles táctiles o electrónicos.

Regulación de la temperatura y la intensidad del agua.

Estas funciones permiten adaptar el uso a las preferencias de cada persona y contribuyen a una mayor sensación de limpieza y bienestar.

Especialistas en bienestar sostienen que el lavado con agua templada puede resultar más delicado para la piel que el uso exclusivo de papel higiénico.

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Una alternativa que también busca reducir el impacto ambiental

Además de sus beneficios para la higiene, estos sistemas también ayudan a disminuir el consumo de papel.

Se estima que un hogar que sustituye gran parte del papel higiénico por un bidet o un inodoro inteligente puede reducir hasta un 40% el uso anual de este producto, lo que contribuye a disminuir la tala de árboles y la generación de residuos.

Si bien la compra de un inodoro inteligente implica una inversión inicial mayor, el gasto en papel higiénico se reduce con el paso del tiempo, lo que puede representar un ahorro a largo plazo.

Esta combinación de comodidad, eficiencia y menor impacto ambiental explica por qué cada vez más hogares en países como Japón, Estados Unidos y Francia optan por incorporar estas soluciones en sus baños.