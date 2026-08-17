Poner las tijeras en vinagre: para qué sirve y qué hay que hacer para evitar que se oxiden

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Con el paso del tiempo y la exposición a la humedad, las tijeras de acero pueden comenzar a presentar pequeñas manchas de óxido. Además de afectar su apariencia, esta acumulación puede dificultar el movimiento de las hojas y perjudicar el corte.

Para tratar el óxido superficial existe un método casero que utiliza un ingrediente habitual en la cocina: vinagre blanco. Su acidez puede ayudar a aflojar los depósitos adheridos al metal para que después resulten más fáciles de retirar.

Sin embargo, hay un detalle fundamental después de utilizarlo, las tijeras deben enjuagarse y secarse completamente, ya que dejarlas húmedas puede favorecer nuevamente la aparición de corrosión.

Para qué sirve poner las tijeras en vinagre

El vinagre contiene ácido acético, que puede reaccionar con los óxidos presentes sobre determinadas superficies metálicas. Por este motivo, se utiliza para ayudar a desprender pequeñas manchas de óxido acumuladas en tijeras de acero.

El procedimiento está pensado principalmente para óxido superficial. Si las hojas presentan corrosión profunda, picaduras o daños importantes, el vinagre no permitirá recuperar el metal deteriorado y puede ser necesario recurrir a otro tratamiento o reemplazar las tijeras.

También es importante comprobar previamente el material y las recomendaciones del fabricante, ya que no todos los metales, recubrimientos o acabados toleran productos ácidos de la misma manera.

Cómo quitar el óxido de las tijeras con vinagre

Para realizar el procedimiento, se puede colocar vinagre blanco en un recipiente y sumergir únicamente las partes metálicas afectadas, evitando exponer innecesariamente mangos u otros componentes.

Conviene comenzar con un período corto y controlar regularmente el estado del metal en lugar de dejar las tijeras sumergidas durante muchas horas. Cuando el óxido comience a aflojarse, se pueden retirar y frotar suavemente las zonas afectadas con un paño o cepillo adecuado.

Poner las tijeras en vinagre: para qué sirve y qué hay que hacer para evitar que se oxiden Fuente: El Cronista.

Después del tratamiento es necesario enjuagar las hojas para eliminar los restos de vinagre y de óxido desprendido.

Qué hacer después del vinagre para evitar que vuelvan a oxidarse

El paso más importante llega al finalizar la limpieza. Las tijeras deben secarse inmediatamente y por completo , prestando especial atención a la unión entre las dos hojas, donde puede permanecer agua.

Una vez secas, aplicar una cantidad mínima de aceite adecuado para herramientas sobre la articulación y las superficies metálicas puede aportar una barrera frente a la humedad. Después debe retirarse cualquier exceso con un paño limpio.

Para prevenir nuevas manchas también conviene guardar las tijeras en un sitio seco, no dejarlas mojadas después de utilizarlas y evitar almacenarlas en espacios con elevada humedad.

Así, el vinagre puede ser una alternativa sencilla para aflojar el óxido superficial de unas tijeras de acero, pero el secado posterior y una correcta conservación son claves para impedir que el problema reaparezca.