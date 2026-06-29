Una nueva estafa en WhatsApp preocupa a los expertos de tecnología: vacían las cuentas bancarias en pocos minutos

Las estafas telefónicas y los fraudes cometidos mediante mensajes de texto continúan en aumento en Colombia. Frente a este panorama, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) presentó una propuesta regulatoria orientada a fortalecer la identificación de quienes realizan este tipo de comunicaciones y reducir las modalidades de suplantación que afectan a miles de usuarios.

La iniciativa pretende incorporar nuevos mecanismos tecnológicos y operativos que permitan verificar el origen de llamadas y SMS, al tiempo que refuerza las herramientas para detectar actividades sospechosas dentro de las redes móviles.

La preocupación por el crecimiento del fraude digital

La propuesta surge como respuesta al incremento de delitos como el vishing, modalidad en la que los delincuentes realizan llamadas haciéndose pasar por entidades financieras, empresas o instituciones para obtener información confidencial de las víctimas.

También busca combatir el smishing, un fraude basado en el envío de mensajes de texto con enlaces o contenidos engañosos destinados a robar datos personales o dinero.

Según cifras de la CRC, actualmente estos delitos generan reclamaciones por más de 252 millones de pesos diarios en Colombia .

Solo durante 2024, las reclamaciones relacionadas con smishing alcanzaron 47.892 millones de pesos, mientras que las asociadas al vishing llegaron a 44.342 millones, para un total de 92.235 millones de pesos.

La entidad indicó que las pérdidas prácticamente se triplicaron en los últimos dos años, al pasar de 30.622 millones a más de 92.000 millones de pesos.

La CRC presentó una propuesta regulatoria orientada a fortalecer la identificación de quienes realizan este tipo de comunicaciones y reducir las modalidades de suplantación que afectan a miles de usuarios. (ChatGpt) ChatGPT

Las medidas que propone la CRC

El proyecto contempla una serie de cambios para reforzar la seguridad en las comunicaciones móviles.

Entre las principales iniciativas se encuentran:

Incorporar un identificador visible en los mensajes de texto para que los usuarios puedan reconocer fácilmente la empresa o entidad que los envía.

Exigir procesos de validación a las organizaciones que realicen envíos masivos de SMS, con el fin de verificar su identidad.

Reforzar el monitoreo del tráfico de mensajes para detectar campañas fraudulentas o intentos de suplantación.

Bloquear llamadas provenientes del exterior que utilicen números colombianos para ocultar su verdadero origen.

Implementar sistemas de etiquetado para identificar llamadas comerciales y alertar sobre comunicaciones que puedan representar un posible fraude.

Establecer controles que impidan el uso de determinados números en llamadas sospechosas.

La propuesta también incluye un nuevo comité

Como parte del proyecto, la CRC plantea crear el Comité Técnico de Lucha contra el Fraude en Redes de Servicios Móviles, un espacio liderado por la entidad para fortalecer el intercambio de información entre operadores, autoridades y demás actores del ecosistema digital.

La estrategia también incorpora acciones de formación y cultura digital dirigidas a empresas, entidades públicas y usuarios, con el propósito de fortalecer la prevención frente a estas modalidades de fraude.

La CRC abrió el proyecto regulatorio a consulta pública para recibir observaciones y comentarios de ciudadanos, empresas y demás interesados antes de adoptar las medidas definitivas. El plazo para enviar aportes venció el 23 de junio y, tras finalizar esa etapa de participación, la entidad avanzará con el análisis de las propuestas recibidas antes de definir la regulación final.