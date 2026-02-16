La construcción de la estatua de Cristo más grande del mundo ya es una realidad en Colombia y avanza como uno de los megaproyectos turísticos más ambiciosos de la década. La obra, que se levantará en Antioquia, superará ampliamente al Cristo Redentor de Río de Janeiro y promete transformar el mapa del turismo religioso en la región, con un impacto directo en la economía local y en la proyección internacional del país. El municipio elegido es El Peñol, en el oriente de Antioquia, una zona que ya es famosa por la Piedra del Peñol y el embalse de Guatapé. Allí, en un punto estratégico con vista directa al espejo de agua y rodeado de montañas, se levantará el llamado Cristo del Embalse, una megaescultura que se convertirá en el nuevo ícono turístico del departamento. La ubicación no es casual: El Peñol recibe miles de visitantes cada semana y está a pocos minutos de uno de los corredores turísticos más importantes del país, lo que garantiza un flujo constante de viajeros nacionales y extranjeros. La estatua alcanzará una altura aproximada de 86 metros, más del doble del Cristo Redentor de Brasil, que mide 38 metros incluyendo su pedestal. Con esas dimensiones, el Cristo del Embalse se consolidará como la estatua de Cristo más alta del planeta, superando cualquier referencia existente en América Latina y el mundo. El diseño contempla una estructura de gran resistencia, pensada para soportar las condiciones climáticas del oriente antioqueño y para recibir miles de visitantes al día, convirtiéndose en una obra de ingeniería tan imponente como simbólica. La llegada del Cristo más grande del mundo apunta a posicionar a Colombia como un destino clave del turismo religioso y cultural. El proyecto busca atraer peregrinos, viajeros y curiosos de todo el planeta, replicando —y superando— el efecto que el Cristo Redentor ha tenido durante décadas en Río de Janeiro. Para Antioquia, esto se traduce en más hoteles, más restaurantes, más empleo y una proyección internacional que fortalece la economía regional. El Peñol, que ya vive del turismo, pasará a jugar en otra liga. La estatua será solo el corazón de un complejo turístico mucho más grande. A su alrededor se desarrollará un espacio integral que incluirá: La idea es que el visitante pueda pasar todo el día en el lugar, combinando turismo, compras, gastronomía y contemplación del paisaje. Sí. Uno de los grandes diferenciales del Cristo del Embalse será que contará con ascensor interno, lo que permitirá a los visitantes llegar hasta una zona elevada dentro de la estructura y disfrutar de una vista privilegiada del embalse, las montañas y todo el oriente antioqueño. Dentro del complejo se construirá el llamado Mall del Cristo del Embalse, un centro comercial de más de 3.500 metros cuadrados con alrededor de 76 locales. Allí habrá cafés, tiendas, artesanías, gastronomía típica y servicios pensados especialmente para los turistas.