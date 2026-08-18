Este árbol es una de las opciones más interesantes para quienes buscan sumar un árbol frutal al jardín sin requerir grandes cantidades de agua.

Elegir un árbol para plantar en casa no siempre es sencillo. Además de pensar en el tamaño que alcanzará y en la cantidad de cuidados que necesitará, hay un aspecto fundamental: sus raíces. Algunas especies pueden extenderse demasiado y terminar afectando veredas, pisos o estructuras cercanas.

En ese sentido, el granado (Punica granatum) aparece como una alternativa especialmente atractiva para jardines domésticos. Es una especie frutal que tolera períodos de sequía una vez establecida, puede crecer como un arbusto grande o un árbol pequeño y produce frutos comestibles.

Granado: el árbol frutal que necesita poca agua

Una de las principales características del granado es su adaptación a climas cálidos y secos. La especie es considerada tolerante a la sequía y puede sobrevivir durante períodos prolongados con poca disponibilidad de agua una vez que está bien establecida.

Esto no significa que pueda crecer sin riego. Durante los primeros años necesita agua para desarrollar correctamente sus raíces y, posteriormente, un aporte adecuado durante la floración y la formación de frutos permite mejorar la producción.

Además, el granado se adapta a distintos tipos de suelo, aunque funciona mejor cuando el terreno tiene buen drenaje y recibe varias horas de sol directo.

¿El árbol de granado levanta el piso?

Una de las ventajas del granado para un jardín doméstico es que no se caracteriza por tener raíces agresivas como algunas especies de gran porte. De todos modos, esto no significa que pueda plantarse pegado a una pared, una vereda o una cañería sin ningún tipo de planificación.

El granado suele desarrollarse como un arbusto o un árbol pequeño, por lo que su tamaño final resulta mucho más manejable que el de especies capaces de alcanzar grandes dimensiones. Dependiendo de la variedad y las condiciones de cultivo, puede alcanzar aproximadamente entre 3 y 6 metros de altura.

Por eso, para evitar problemas a futuro, lo recomendable es dejarle espacio suficiente para crecer y mantener una distancia prudente respecto de construcciones y superficies pavimentadas.

El granado es una de las opciones más interesantes para quienes buscan sumar un árbol frutal al jardín sin requerir grandes cantidades de agua. (Fuente: Shutterstock)

El árbol de granado también da frutos

Otra de sus grandes ventajas es que, además de funcionar como árbol ornamental, produce granadas, un fruto de cáscara rojiza en cuyo interior se encuentran los característicos granos jugosos.

La especie puede comenzar a producir frutos cuando alcanza la madurez suficiente y necesita principalmente buena exposición al sol para obtener una cosecha abundante. Las fuentes de extensión hortícola señalan que el granado produce mejor en regiones con veranos largos, cálidos y secos.

Durante el verano también desarrolla flores de tonos anaranjados o rojizos, por lo que puede aportar un atractivo ornamental adicional al jardín.

Cómo cuidar un granado en casa

Para que el árbol crezca fuerte y produzca frutos, hay algunos cuidados básicos que conviene tener en cuenta:

Sol : necesita una ubicación luminosa, preferentemente con varias horas de sol directo.

Suelo : debe tener buen drenaje para evitar la acumulación excesiva de agua.

Riego : durante los primeros años necesita riegos regulares; una vez establecido, tolera períodos de sequía.

Poda : permite controlar el tamaño, darle forma y favorecer la entrada de luz al interior de la planta.

Espacio: aunque puede mantenerse relativamente pequeño, necesita lugar suficiente para desarrollar sus ramas y raíces.

La poda también permite mantener el granado con una estructura más abierta y controlar los brotes que aparecen desde la base.

Una opción para quienes buscan un árbol resistente

El granado reúne varias características que lo convierten en una alternativa interesante para jardines particulares: es frutal, tolera la sequía, se adapta a diferentes suelos y puede mantenerse como un árbol de dimensiones moderadas.

No existe, sin embargo, un árbol que garantice que nunca habrá problemas con pisos o construcciones. La ubicación y el espacio disponible siguen siendo determinantes. Pero para quienes buscan una especie frutal que no requiera grandes cantidades de agua y que pueda adaptarse a un jardín doméstico, el granado es una de las opciones a considerar.