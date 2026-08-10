No se erigieron con humanos | Descubren el auténtico origen de las pirámides de Egipto: fueron creadas con una tecnología muy avanzada (Fuente: ChatGPT - creada con IA).

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La fascinación en torno a las pirámides de Egipto ha perdurado a través de los siglos, cautivando a historiadores, arqueólogos y turistas. La extraordinaria precisión en su diseño arquitectónico, así como la magnitud de las piedras utilizadas, han dado lugar a diversas teorías que abarcan desde la pura fuerza humana hasta métodos más sofisticados y poco conocidos. En este contexto, un estudio reciente publicado en PLOS ONE presenta una hipótesis innovadora respecto a la edificación de estas imponentes estructuras.

Dirigido por Xavier Landreau del Instituto Paleotécnico de la Comisión de Energía Atómica y Energías Alternativas (CEA) de Francia, un equipo de científicos propone que los antiguos egipcios podrían haber implementado un sistema hidráulico para facilitar el transporte y elevación de las piedras en la Pirámide escalonada de Djoser, ubicada en Saqqara.

Con fundamento en la gestión de agua y sedimentos, este mecanismo podría haber posibilitado el transporte eficiente de bloques que pesan varias toneladas, evitando la necesidad del exclusivo esfuerzo humano que previamente se consideraba imprescindible. Este hallazgo abre nuevas perspectivas para comprender la construcción de monumentos que, hasta ahora, parecían desafiar los principios de la ingeniería antigua.

Revelan el papel del agua en el movimiento de las piedras para la Pirámide de Djoser

La investigación detalla que el Gisr el-Mudir funcionaba como una especie de presa de retención de sedimentos, regulando el flujo de agua y creando un lago temporal que suministraba agua para las tareas de elevación. Mientras tanto, la sección sur del foso seco contenía compartimentos que actuaban como un sistema de purificación y retención, asegurando que el agua utilizada estuviera libre de partículas que pudieran obstruir el mecanismo.

Este método no solo facilita la explicación del transporte y posicionamiento de los enormes bloques, sino que también demuestra un conocimiento avanzado de hidráulica.

El estudio indica que los egipcios podrían haber creado un sistema de elevación hidráulica interno, que operaba de manera similar a un volcán: el agua sedimento-libre del foso seco habría sido usada para levantar los bloques desde el centro de la pirámide hacia los niveles superiores.

La Pirámide Escalonada del faraón Djoser, erigida hace aproximadamente 4650 años, constituye el primer intento de los egipcios de levantar una construcción monumental completamente con bloques de piedra tallada.

Cómo convertir las inundaciones en recurso para innovar

Antes de la Cuarta Dinastía, uno de los principales desafíos que enfrentaban los antiguos egipcios no era la escasez de agua, sino su exceso. Las crecidas anuales del Nilo solían inundar los sitios de construcción, perjudicando materiales como la madera y complicando el transporte de suministros.

No obstante, en lugar de oponerse a este fenómeno natural, los ingenieros egipcios lograron convertirlo en una ventaja, empleando la fuerza del agua como un recurso esencial para la construcción.

Nuevo hallazgo revela que la ingeniería egipcia era más avanzada

El hallazgo de este sistema sugiere que los antiguos arquitectos egipcios poseían conocimientos sofisticados de ingeniería hidráulica, probablemente aplicados también en la construcción de canales y transporte de piedras por barcazas.

Lejos de depender únicamente de fuerza humana y rampas, los constructores del Antiguo Egipto diseñaron soluciones inteligentes que optimizaban los recursos disponibles y aceleraban el proceso de construcción.

Este enfoque explica cómo pudieron levantar toneladas de piedra y mantener la precisión geométrica que caracteriza a estas pirámides. Además, el uso estratégico del agua representa un ejemplo temprano de ingeniería sostenible, donde los recursos naturales se integraban de manera eficiente al diseño arquitectónico.