La herboristería pone el bienestar de sus clientes en primer lugar. Con la llegada del verano, resulta fundamental conocer cómo tratar las quemaduras de la piel, tanto solares como de otras fuentes, mediante el uso de ingredientes naturales. Este artículo ofrece una orientación para encontrar el mejor remedio natural para las quemaduras, adaptado a distintas necesidades, y orientado a aliviar, regenerar y cuidar la piel dañada por el sol o el calor. A continuación, se presenta una lista de remedios naturales utilizados para tratar quemaduras: Cada remedio incluye instrucciones específicas sobre su aplicación, garantizando así un tratamiento adecuado y efectivo para las quemaduras. El aloe vera es uno de los remedios más efectivos para tratar quemaduras debido a sus propiedades calmantes y regeneradoras. Su eficacia aumenta al combinarlo con aceite de argán o de rosa mosqueta. El aloe vera hidrata y reduce la inflamación, mientras que el aceite de argán aporta vitamina E y antioxidantes. Por su parte, la rosa mosqueta, rica en ácidos grasos esenciales, favorece la regeneración de la piel. Para su uso, se recomienda aplicar gel de aloe vera puro con unas gotas de alguno de estos aceites sobre la zona afectada, mediante movimientos suaves. Este tratamiento suele generar un alivio inmediato. El aceite de hipérico, también conocido como aceite de hierba de San Juan, se destaca por sus propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas, lo que lo convierte en una opción eficaz para calmar quemaduras y prevenir infecciones. Además, favorece la regeneración celular y contribuye al proceso de curación de la piel. Se aconseja aplicar una pequeña cantidad directamente sobre la zona afectada, repitiendo el procedimiento dos o tres veces al día. No obstante, se debe evitar la exposición al sol tras su uso, ya que puede aumentar la sensibilidad de la piel a los rayos UV.