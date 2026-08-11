Cómo cargar la batería del celular cuando no hay electricidad en la casa. (Fuente: Freepik)

En esta noticia Power bank: la alternativa más veloz y fácil de llevar

Los cortes de energía, ya sea debido a tormentas, fallos técnicos o interrupciones programadas, pueden complicar el desarrollo cotidiano.

En el contexto de un apagón, la situación de sin batería en el celular genera no solo incomodidad, sino también limita la comunicación y el acceso a información crucial.

Cómo cargar la batería del celular cuando no hay electricidad en la casa. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Afortunadamente, existen múltiples métodos para cargar el teléfono sin depender de la red eléctrica. Algunas de estas alternativas exigen planificación anticipada, mientras que otras pueden implementarse de manera inmediata.

A continuación, se exponen las cinco alternativas más efectivas para mantener su celular cargado durante un corte de luz.

Power bank: la alternativa más veloz y fácil de llevar

Consejo clave: cargue la batería portátil antes de la interrupción. Almacénela en un lugar accesible y verifique su nivel de carga cada semana.

Las baterías externas representan el recurso más eficaz para situaciones de emergencia. Se cargan previamente y posibilitan recargar el celular múltiples veces, de acuerdo a su capacidad. Algunos modelos permiten hasta tres recargas completas.

Cargar el celular con el puerto USB del auto

Si dispone de un vehículo, puede utilizar el puerto USB o el adaptador de 12 voltios para realizar la carga del teléfono. Es fundamental activar el motor durante el proceso de carga para evitar el agotamiento de la batería del automóvil.

Cómo cargar la batería del celular cuando no hay electricidad en la casa. Freepik

Como recomendación, se indica efectuar el uso de esta alternativa únicamente en situaciones específicas. Procure no mantener el celular conectado durante períodos prolongados.

Usar su laptop como cargador temporal para el celular

Una computadora portátil que disponga de batería puede actuar como un cargador provisional ya que solamente requiere un cable USB compatible. A pesar de que la carga sea más lenta, puede contribuir a la recuperación de algo de batería en situaciones decisivas.

Consejo valioso: no se debe esperar una carga completa. Utilice esta alternativa para mantener el teléfono celular activo hasta que la electricidad se restablezca.

Cargadores solares, energía limpia sin conexión a la red eléctrica

Los cargadores solares portátiles representan una solución sustentable ideal para aquellos que requieren recargar celulares y otros dispositivos pequeños, ya que operan con luz solar directa.

Limitación: en días nublados, la carga podría demorar más tiempo. Es recomendable utilizarlos como un complemento de otras alternativas disponibles.

Ventajas:

No dependen de la red eléctrica

Son portátiles y ecológicos

Funcionan adecuadamente en exteriores

Recursos útiles ante cortes de luz

Las lámparas solares ofrecen una solución práctica. Estos dispositivos almacenan energía durante el día y pueden cargar el celular en caso de apagón.

Son ideales para emergencias y en lugares remotos, un cargador manual puede ser útil. Estos dispositivos no dependen de electricidad y permiten cargar el celular mediante energía mecánica, asegurando comunicación en situaciones críticas.

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