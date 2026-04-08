En un reciente hallazgo en el ámbito de la minería, se ha descubierto un yacimiento de oro que tiene el potencial de transformar la economía de Surinam. Este yacimiento, ubicado en la región del Escudo Guayanés, en la zona de Maria Geralda, presenta un depósito que no solo es considerable en volumen, sino que también destaca por su pureza excepcional. Una pureza alta conlleva una reducción en el transporte necesario para la misma masa de oro y disminuye la cantidad de roca estéril que debe ser extraída. Además, esta característica incrementa el límite de profundidad que puede ser alcanzado en una futura explotación, antes de que las tasas de desmonte impacten de manera adversa en la rentabilidad. El Escudo Guayanés, un cráter de 1700 millones de años que abarca Surinam y sus países vecinos, alberga varios yacimientos de oro de alto nivel. Maria Geralda se encuentra a unos 5 kilómetros al sureste del proyecto actual de la compañía; no obstante, la zona nunca había sido objeto de perforación hasta esta primavera. La concentración del oro en este yacimiento impresionó a los expertos: 11,88 gramos por tonelada a lo largo de 22,5 metros. Según destaca el sitio Earth, la mayoría de las minas en el mundo rara vez superan los 2 g/t. La minería y el petróleo, en conjunto, representan aproximadamente el 60% del PBI de Surinam y casi el 90% de los ingresos por exportaciones. En este contexto, cada descubrimiento de oro genera expectativas de mayores empleos, regalías y, si se gestiona adecuadamente, recursos para infraestructura en áreas remotas. No obstante, los expertos advierten que la selva tropical de Surinam incrementa los costos. Además, el estado sigue perfeccionando sus regulaciones para equilibrar su crecimiento económico con la biodiversidad y los derechos territoriales de las comunidades indígenas. En la actualidad, el precio del kilo de oro de 24 kilates en Colombia es de 440 millones de pesos, de acuerdo con estimaciones efectuadas por expertos y plataformas especializadas en la valoración de este mineral. Las variaciones observadas indican, en este contexto, una leve volatilidad. Los precios mencionados son al contado y se corresponden con el mercado mayorista o internacional. En caso de que se adquiera oro físico en Colombia, es posible que se apliquen comisiones, impuestos o costos de fabricación, entre otros cargos.