El IPC registró una leve desaceleración en julio, aunque el costo de vida todavía se mantiene por encima del nivel del año pasado. (Fuente: Shutterstock)

La inflación en Colombia mostró una leve desaceleración durante julio de 2026, según los datos publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0,17%, mientras que el acumulado del año llegó a 4,94%.

En la medición de los últimos doce meses, el costo de vida alcanzó una variación de 6,03%, por encima del 4,90% registrado en julio de 2025. Sin embargo, el indicador sí presentó una reducción frente a junio de este año, cuando había llegado al 6,14%.

El resultado mensual estuvo por debajo de las expectativas de los analistas, que anticipaban una inflación anual de entre 6,18% y 6,30%. Aun así, el dato refleja que los precios continúan aumentando a un ritmo considerable y que algunos sectores siguen ejerciendo presión sobre el bolsillo de los hogares colombianos.

¿Cuánto fue la inflación en Colombia durante julio de 2026?

La inflación mensual en Colombia fue de 0,17% en julio de 2026, de acuerdo con el DANE. Con este resultado, la variación acumulada entre enero y julio alcanzó el 4,94%, mientras que la medición anual, que compara julio de 2026 con el mismo mes de 2025, se ubicó en 6,03%.

Aunque el resultado anual continúa siendo elevado, hubo una reducción frente al mes anterior. En junio, la inflación anual había sido de 6,14%, por lo que el indicador cayó 0,11 puntos porcentuales en julio. Sin embargo, al compararlo con julio de 2025, cuando estaba en 4,90%, el costo de vida todavía se encuentra 1,13 puntos porcentuales por encima.

El IPC registró una leve desaceleración en julio, aunque el costo de vida todavía se mantiene por encima del nivel del año pasado. (Fuente: Shuttestock)

¿Qué fue lo que más subió en Colombia en julio?

Entre las divisiones que más aumentaron durante julio se destacó alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una variación mensual de 0,55%. Dentro de este grupo sobresalieron los servicios relacionados con la copropiedad, que aumentaron 2,86%, la electricidad, con un alza de 2,29%, y el gas, que subió 0,36%.

La división de salud también registró un incremento importante, de 0,38%. Los productos farmacéuticos y dermatológicos aumentaron 0,50%, mientras que los servicios odontológicos particulares avanzaron 0,26% y los servicios médicos auxiliares no hospitalarios, 0,25%. La electricidad fue, además, el rubro que más aportó a la variación mensual general, con 0,08 puntos porcentuales.

¿Qué productos y servicios bajaron de precio en julio?

No todos los componentes de la canasta familiar registraron aumentos. Transporte presentó una variación mensual negativa de 0,24%, principalmente por la caída de los precios de los pasajes aéreos para pasajeros y equipaje, que disminuyeron 4,95%. El transporte intermunicipal, interveredal e internacional también bajó, con una variación de -1,84%.

Los alimentos y bebidas no alcohólicas también tuvieron una reducción mensual, de 0,13%. Entre los productos que más contribuyeron a esta caída se encontraron los plátanos, cuyo precio disminuyó 6,82%, y la zanahoria, que bajó 4,95%. En términos de contribución al IPC, los plátanos restaron 0,03 puntos porcentuales, mientras que las frutas frescas y los vehículos particulares nuevos o usados restaron 0,02 puntos cada uno.

¿Qué sectores tienen la inflación más alta en Colombia?

En la medición anual, restaurantes y hoteles registraron la mayor variación entre las divisiones del IPC, con un aumento de 9,53% entre julio de 2025 y julio de 2026. Dentro de este grupo, las bebidas calientes como el café, el tinto y el chocolate aumentaron 10,01%, mientras que las comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio subieron 9,72%.

La salud fue la segunda división con mayor incremento anual, con 8,37%. Las consultas médicas generales particulares aumentaron 10,85% y los servicios odontológicos particulares, 10,61%. En el extremo contrario, prendas de vestir y calzado presentó la menor variación anual, con 3,38%.

¿Cómo avanzó la inflación en Colombia entre enero y julio de 2026?

Entre enero y julio de 2026, el IPC acumuló una variación de 4,94%, por encima del 4,02% registrado durante el mismo período de 2025. Restaurantes y hoteles encabezaron el aumento acumulado, con 6,75%, seguidos por alimentos y bebidas no alcohólicas, que alcanzaron una variación de 6,41%.

Dentro de los alimentos, algunos productos registraron incrementos especialmente pronunciados durante los primeros siete meses del año. El tomate de árbol acumuló un aumento de 51,68% y las papas, de 49,85%. En contraste, prendas de vestir y calzado tuvo la menor variación acumulada, con 2,71%.

¿Qué significa la inflación de julio para los hogares colombianos?

El dato de 6,03% anual significa que, en términos generales, la canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares colombianos resulta más costosa que hace un año. Aunque la inflación se moderó frente a junio, el nivel continúa siendo superior al registrado doce meses atrás.

El comportamiento de julio también muestra que el costo de vida está siendo impulsado especialmente por servicios y gastos asociados a la vivienda, la salud y el consumo fuera del hogar. La evolución de estos rubros será determinante para conocer si la inflación continúa moderándose durante los próximos meses o si permanece en niveles elevados durante el cierre de 2026.