Los cambios buscan reducir tiempos de viaje y descongestionar troncales clave en Bogotá (Fuente: archivo).

La movilidad en Bogotá da un giro clave desde este mes, debido a la nueva estrategia de TransMilenio: operar nuevas rutas, modificar trazados existentes y reforzar la capacidad en corredores con alta presión de usuarios.

Se trata de una intervención profunda en la red que busca responder al aumento de pasajeros propio de fin de año y mejorar la conexión entre troncales que suelen presentar mayores trancones.

Los ajustes arrancan en plena temporada de mayor movimiento, cuando más de un millón de personas dependen diariamente del sistema para desplazarse entre sus lugares de trabajo, estudio y las zonas comerciales que se llenan en diciembre.

Este es el nuevo recorrido completo de la ruta EG48 durante diciembre

La novedad más importante del paquete de cambios es la entrada en operación de la nueva ruta EG48, que comenzó a rodar desde el pasado 9 de diciembre.

Este servicio conecta San Mateo (Soacha) con la estación CAD sobre la troncal NQS Central, ofreciendo un viaje más directo para quienes necesitan llegar a zonas administrativas y laborales del centro-occidente de Bogotá.

Puntos clave del recorrido nuevo:

Sale desde San Mateo y pasa por las estaciones Terreros, León XIII, La Despensa, Bosa y General Santander .

Se incorpora a la troncal NQS Central hasta llegar al CAD .

Diseñada para aliviar la congestión en los servicios que vienen desde Soacha en horas pico.

Horario de operación:

E48 (sur–norte): 4:00 a.m. – 9:00 a.m.

G48 (norte–sur): 4:00 p.m. – 10:00 p.m.

La Administración estima que más de 140.000 usuarios podrían beneficiarse mensualmente con esta nueva conexión.

TransMilenio anuncia cambios operativos para diciembre: ¿qué es lo nuevo?

¿Qué cambios aplican al servicio BJ74 y por qué es más rápido?

A partir de este mes, el servicio BJ74 tiene un trazado más ágil gracias a la eliminación de paradas que históricamente generan embotellamientos. El ajuste traslada el recorrido desde la Calle 13 hacia la Calle 26, tanto en el ingreso como en la salida de su operación en la zona del centro.

Así funciona ahora:

J74 (sur–norte) : toma la Calle 26 directamente hacia Universidades, eliminando las paradas en Museo del Oro y Las Aguas.

B74 (norte–sur): también circula por la Calle 26 para reincorporarse a la troncal Caracas.

El objetivo es disminuir demoras en la zona centro, donde las cargas de pasajeros y la congestión vehicular impactan fuertemente la operación.

¿Qué mejora en la ruta BF28 con los nuevos buses biarticulados?

Desde el pasado 6 de diciembre se aumentó la capacidad de la ruta BF28, que ahora opera con buses biarticulados en tramos críticos de la troncal Américas. El cambio se aplicó para atender la creciente demanda hacia el norte y hacia el occidente de la ciudad.

Incrementos de capacidad:

B28: +10%

F28: +6%

Con esta modificación, el sistema busca disminuir la saturación que se presenta en horas pico y mejorar la experiencia de viaje entre Américas y la troncal Norte.

¿Qué ajustes tendrán Ruta Fácil 1 y AF61 desde este mes?

Los servicios Ruta Fácil 1 y AF61 también recibieron cambios operativos destinados a mejorar la regularidad y reducir los tiempos de espera para los usuarios que se mueven por corredores de alta demanda.

Cambios implementados:

Ambos servicios pasan de buses biarticulados a articulados , lo que permite aumentar la frecuencia.

Ruta Fácil 1 : ajustes vigentes desde el 6 de diciembre.

AF61: ajustes desde el 9 de diciembre.

Intervalos actualizados:

AF61 : espera promedio de 2 minutos.

Ruta Fácil 1: espera cercana a 5 minutos.

En total, se estima que estas mejoras beneficiarán directamente a 21.000 usuarios diarios, especialmente en sectores donde el sistema suele operar al límite de su capacidad.