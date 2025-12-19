Las medidas buscan responder al aumento de pasajeros por compras, eventos y actividades navideñas (Fuente: archivo).

Confirmado | Transmilenio inaugura una nueva ruta y el recorrido completo se extenderá hacia Cota

Con el inicio de los días más movidos del año en la capital, TransMilenio confirmó cómo operará durante la temporada navideña. A partir de mediados de diciembre y hasta Nochebuena, el sistema puso en marcha rutas especiales, paradas adicionales y refuerzos en estaciones clave para evitar congestiones y facilitar los desplazamientos en el centro y el sur de la ciudad.

¿Qué cambios tendrá TransMilenio en Navidad 2025?

Durante diciembre, TransMilenio ajustó su operación para atender la alta demanda típica de la temporada. Los cambios incluyen rutas navideñas temporales, mayor frecuencia en servicios troncales, paradas adicionales en estaciones estratégicas y un despliegue especial de personal para control y orientación de los usuarios.

El objetivo es garantizar una movilidad más fluida en días con eventos masivos, ferias, alumbrados y actividades culturales, especialmente en horarios nocturnos y fines de semana.

¿Cómo funcionará Transmilenio en Navidad?

¿Cuál es la ruta navideña de TransMilenio y hasta cuándo funcionará?

La principal novedad es la Ruta Navideña Troncal M09–H09, que opera del 13 al 24 de diciembre desde las 6:00 p. m. hasta el cierre del sistema. Este servicio conecta el Portal Tunal con el Museo Nacional, facilitando el acceso al centro de Bogotá en horas de la noche.

Durante su recorrido realiza paradas en estaciones con alta afluencia en diciembre: Parque, Biblioteca, Calle 40 Sur, San Victorino, Las Nieves, San Diego y Museo Nacional. La ruta está pensada para quienes asisten a eventos culturales, recorridos navideños y actividades comerciales.

¿Cómo funciona la ruta zonal navideña A024 en Bogotá?

Además del componente troncal, TransMilenio habilitó la ruta zonal A024 – Ruta Navideña, que conecta la Plaza de Bolívar con la Plaza Cultural Santamaría. Este servicio estará disponible del 13 al 23 de diciembre y operará en horario nocturno:

Lunes a sábado: de 6:00 p. m. a 11:00 p. m.

Domingos y festivos: de 6:00 p. m. a 10:00 p. m.

Esta ruta permite desplazamientos cortos dentro del centro histórico, una de las zonas con mayor concentración de actividades durante la Navidad.

¿Qué servicio de TransMilenio tendrá paradas adicionales en diciembre?

Como parte del refuerzo operacional, el servicio troncal A60–F60 tendrá una parada adicional en la estación Avenida Jiménez. Esta medida aplicará los domingos y festivos, así como en fechas puntuales de alta demanda: 7, 8, 14 y 21 de diciembre.

La decisión busca aliviar la congestión en uno de los corredores más utilizados del sistema durante la temporada decembrina.

¿Qué estaciones tendrán refuerzos por alta afluencia en Navidad?

TransMilenio reforzó la operación en estaciones del centro y corredores estratégicos donde se concentra el mayor flujo de pasajeros en diciembre. Entre las estaciones priorizadas están:

Museo Nacional

San Diego

San Victorino

Museo del Oro

Aguas

Universidades

Avenida Jiménez

En estos puntos se incrementó la presencia de rutas troncales como M47, G47, M51, F51, F23 y J23, especialmente durante fines de semana y jornadas nocturnas.