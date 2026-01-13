El hallazgo arqueológico del siglo: encuentran una metrópolis similar a Atlantis en lo más profundo de un lago.

Investigadores vinculados a la Academia de Ciencias de Rusia dieron a conocer un descubrimiento arqueológico de alto impacto en Kirguistán: evidencias materiales que sugieren la existencia de un antiguo núcleo urbano hoy oculto bajo las aguas del lago Issyk Kul. El hallazgo se localizó en el sector de Toru-Aygyr, una zona del noroeste del lago donde estudios previos ya habían detectado anomalías en el lecho.

Durante las tareas de exploración subacuática, los especialistas trabajaron en varios puntos poco profundos y recuperaron objetos de uso cotidiano y elementos constructivos, como piedras de molienda, fragmentos de madera estructural y muros elaborados con ladrillos cocidos. Estas señales permiten reconstruir la presencia de un asentamiento de grandes dimensiones, posiblemente afectado por un evento sísmico, que habría tenido un rol activo dentro de los circuitos comerciales y culturales vinculados a la Ruta de la Seda.

El asombroso descubrimiento de una ciudad sumergida en un lago ruso

El hallazgo de una antigua ciudad sumergida volvió a captar la atención de la comunidad científica, luego de que nuevas investigaciones identificaran restos arquitectónicos y funerarios bajo las aguas de un lago de Asia Central. Las evidencias sugieren la existencia de un asentamiento complejo, con espacios que habrían cumplido funciones religiosas, educativas o comunitarias, según la disposición y características de las construcciones.

Entre los elementos más relevantes, los arqueólogos detectaron un conjunto funerario islámico datado en el siglo XIII, junto con edificaciones de adobe con diseños circulares y rectangulares. Los enterramientos hallados conservan rasgos claros de rituales musulmanes tradicionales, como la orientación de los cuerpos hacia la qibla, lo que refuerza la hipótesis de que se trató de un centro urbano con una marcada identidad cultural y religiosa.

Los artefactos apuntan a un asentamiento destruido por un terremoto. Russian Academy of Sciences

Un representante de la Russian Geographical Society afirmó: “Todo esto confirma que una ciudad antigua se posaba aquí”, frase que resume la certeza arqueológica tras la excavación preliminar. Los indicios sugieren una vida urbana intensa hasta el inicio del siglo XV.

Por qué se hundió esta ciudad rusa

Valery Kolchenko, líder de la expedición, atribuye la desaparición del complejo a un “terrible terremoto” ocurrido a comienzos del siglo XV, aunque los investigadores indican que la zona fue abandonada antes del desastre, lo que pudo salvar vidas. Posteriormente, pobladores nómadas ocuparon el entorno y hoy pequeñas aldeas bordean la orilla del lago.

Los artefactos ya fueron enviados a laboratorios para análisis y datación por radiocarbono mediante espectrometría de masa acelerada, lo que permitirá fijar cronologías precisas y entender la secuencia cultural del sitio.

El lago se encuentra en Kirguistán, Rusia.

Relevancia y próximos pasos del hallazgo

Si la datación confirma las hipótesis, Issyk Kul se sumará a la lista de nodos clave del intercambio entre Oriente y Occidente, ofreciendo nuevos datos sobre comercio, religión y vida cotidiana en Asia central. El estudio ampliará el mapa histórico de la ruta de la seda.

Los trabajos continúan: más prospecciones y análisis químicos definirán el alcance del yacimiento y permitirán a los expertos reconstruir la historia de una ciudad que emergió, aunque por poco, del fondo del lago.