Los países de América latina que desaparecerían primero en caso de que se desate una Tercera Guerra Mundial. (Imagen: archivo).

La posibilidad de una Tercera Guerra Mundial ha despertado preocupación en todo el planeta, y América latina no es la excepción. Aunque muchos consideran estos escenarios como futuristas, las herramientas de inteligencia artificial, como ChatGPT, permiten recrear situaciones extremas basadas en factores geopolíticos, económicos y militares.

Especialistas aseguran que estas simulaciones no son pronósticos exactos, sino un análisis de las vulnerabilidades de cada país frente a conflictos globales. Las tensiones internacionales, la dependencia de recursos estratégicos y la capacidad de defensa son algunos de los elementos clave que determinan el riesgo para cada nación.

¿Qué países de América Latina estarían en mayor peligro?

Según ChatGPT, los tres países latinoamericanos que podrían enfrentar mayores riesgos son Honduras, Haití y Nicaragua. Estas naciones presentan debilidades estructurales que las harían más expuestas en un conflicto global, desde infraestructura militar limitada hasta fragilidad económica y social.

Los países de América latina que desaparecerían primero en caso de que se desate una Tercera Guerra Mundial. (Imagen: Grok).

Honduras, por ejemplo, afronta problemas de gobernabilidad y altos índices de violencia, factores que disminuirían su capacidad de reacción ante crisis externas. Haití, históricamente golpeado por desastres naturales y crisis políticas, tendría serias dificultades para mantener la estabilidad.

Por su parte, Nicaragua posee un sistema militar reducido y una economía muy dependiente de sectores estratégicos externos, lo que la ubica entre los países más vulnerables.

Vulnerabilidades que no se perciben a simple vista

Más allá de lo visible, existen factores internos que agravan el riesgo. En estas naciones, la dependencia de importaciones esenciales como alimentos, energía y medicamentos podría convertirse en un problema crítico durante un conflicto global. Además, la infraestructura logística limitada complicaría la movilización de recursos y la asistencia humanitaria en momentos de tensión.

Organismos internacionales como la ONU han señalado que estos países presentan altos niveles de pobreza y desigualdad, lo que los hace más propensos a sufrir crisis internas derivadas de conflictos externos. Las ciudades con infraestructura deficiente y alta densidad poblacional serían puntos sensibles en cualquier escenario bélico.

Estrategias para reducir el riesgo

Algunos expertos recomiendan fortalecer la cooperación regional y los mecanismos de defensa civil para disminuir el impacto de eventuales conflictos internacionales. La inversión en infraestructura crítica, la diversificación económica y la mejora de los sistemas de alerta temprana son medidas clave para incrementar la resiliencia.

Asimismo, robustecer las instituciones democráticas y combatir la corrupción podría mejorar la capacidad de respuesta ante crisis.

ChatGPT plantea que, aunque los escenarios extremos son hipotéticos, la preparación y la planificación estratégica son herramientas fundamentales para cualquier país que quiera proteger a su población en tiempos de incertidumbre global.

¿Es factible una Tercera Guerra Mundial?

El historiador británico Niall Ferguson comentó que no es alarmista pensar en una Tercera Guerra Mundial como una posibilidad concreta de cara al futuro. En reiteradas entrevistas incluso ha comparado el panorama mundial actual con el contexto previo a la Primera Guerra Mundial.

En ese entonces, las potencias mundiales también subestimaban el crecimiento en las tensiones que se vivían en las distintas regiones. Según el experto, lo que antes parecía imposible ahora es un poco más real debido a las decisiones políticas que han sido tomadas en materia de política exterior.